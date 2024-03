Gegen Rechtsextremismus: Die Bündnisse werden immer breiter

Kleingeschriebene Sacharbeit

Allermeistens sind bei der AfD die Partei- vor allem Chaostage. Zu den Gründen zählt neben chronischer Erregbarkeit der Basis der ziemlich erfolgreiche Versuch der Radikalen, die Partei immer weiter nach rechtsaußen zu schieben. Zudem erfreuen sich Regeln in allen Lagern überschaubarer Wertschätzung: Die Völkischen haben eine anarchische Ader. Und sie sind schier besessen vom Thema Zuwanderung. Sacharbeit wird deshalb ziemlich klein geschrieben. In Baden-Württembergs Landtag hat die AfD seit Beginn der Legislaturperiode vor drei Jahren elf Gesetzentwürfe zu Migration und Asyl eingereicht. Oft sind sie handwerklich schlecht gemacht oder rechtlich gar nicht zulässig. Die Begründungen strotzen vor Unterstellungen, etwa wenn die Landesverfassung geändert werden soll, um die Amtszeit des Ministerpräsidenten zu beschränken, "wegen zu erwartender Missstände und Fehlentwicklungen". Auch wollte die Parlamentsfraktion eine "bis zu dreimonatige Ingewahrsamnahme aus präventiven Gründen von als gefährlich eingeschätzten Personen einführen" und die schon vorhandenen Gesetze zu Bildungszeit, Tariftreue und Mindestlohn gestrichen sehen. So viel zur angeblichen Nähe der AfD zur Arbeitnehmerschaft. Auch von der Freiheit hat die AfD ein eigenes Verständnis, wenn sie nämlich die "Zwangsfinanzierung öffentlich-rechtlicher Medien durch freie Bürger" aufzuheben verlangt.

Unter den 18 Anträgen, die zum Parteitag in Rottweil am vergangenen Wochenende laut Antragsbuch vorab vorgelegt wurden, befasst sich die AfD in 17 weitgehend mit sich selbst. Und der 18. fordert Entlastungen für Bürger:innen und Unternehmen, beispielsweise durch eine drastische Absenkung der Grunderwerbsteuer, was Land und Kommunen treffen würde, sowie die ersatzlose Streichung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes und der CO2-Besteuerung. Die noch "betriebstauglichen Kernkraftwerke Baden-Württembergs müssen so schnell wie möglich wieder ans Netz" gebracht werden, meinen die Antragsteller. Und Schluss zu machen sei mit der "planwirtschaftlichen Subventionierung der Wind- und Solarenergie" und überhaupt mit der "Verunstaltung der Wälder wie zum Beispiel des Schwarzwaldes, des Odenwaldes sowie von Natur- und Erholungsgebieten unter anderem durch den Bau von Windindustrieanlagen". Alternativ- oder Gegenfinanzierungsvorschläge wie so oft seit Gründung der Partei vor bald elf Jahren: Fehlanzeige. (bw)