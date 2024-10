Demo gegen AfD-Landesparteitag in Ulm: Ulm zeigt Flagge

Als Schülersprecher organisierte er im Mai an Ulmer Schulen einen Aktionstag anlässlich des 75. Jubiläums des Grundgesetztes: Workshops am Vormittag und Abschlussfest im "Roxy", dem Ulmer Kulturzentrum – das übrigens Peter Langer 1989 mitbegründete. Dass Jugendliche unpolitisch seien, sei ein Klischee, das laut Polianski zutrifft. "Dagegen will ich kämpfen", sagt er. Die Hemmschwelle, sich politisch zu engagieren, sei für viele in seinem Alter zu hoch. Auf vielen laste zudem großer Druck durch die Schule, sie hätten keine Zeit neben dem Lernen politisch aktiv zu werden. Er dagegen habe sich in der Schule immer leichtgetan. "Ich hätte gerne, dass mehr junge Menschen dabei sind", sagt er über das Demokratie-Bündnis. Für seine politischen Aktionen könne er in seinem persönlichen Umfeld immerhin auf vier, fünf Leute zählen. Seine Gedanken sind bereits bei der nächsten Aktion: dem Tag der sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar. "Ich bin dabei, ein Netzwerk aufzubauen und dann in die Planung einzusteigen."