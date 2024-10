Nahostkonflikt: Unerträgliche Gleichzeitigkeit

Hierzulande, der Schweiz, plötzlich neun Millionen Nahostexpert:innen. Ein Strudel an Meinungen, der alle wegdrückt, die es wagen, in ach so eindeutigen Zeiten zu zweifeln. Die zu ersticken drohen, nach Luft schnappen. "Es gibt Schweigen und Schweigen. Das Schweigen der Freund:innen und das Schweigen der Welt. Ich schwöre dir, was hätte ich darum gegeben, dass die Welt mehr geschwiegen hätte nach dem 7. Oktober. Ich hätte alles drum gegeben", schreibt Autor:in Sasha Marianna Salzmann in Berlin.

Jenen, die jüdische Menschen für rassistische Politik benutzen, sind deren Traumata egal. Aber was ist mit denen, die eigentlich Verbündete wären? Auf den Demos, die im Wochentakt durch Schweizer Städte ziehen: die Parolen zu einseitig, die Worte zu laut, die Begriffe zu groß. Woher aber diese Eindeutigkeit? Ein Ende des jüdischen Staates wird gefordert, auf Veranstaltungen der Spaltung das Wort geredet. Zerwürfnisse in linken, feministischen, queeren Zusammenhängen. Für progressive jüdische Sichtweisen bleibt oft kein Platz – und wenn doch, dann nur, wenn sie den eigenen Positionen Legitimität verleihen.

Das Sprechen darüber spielt den Rechten in die Hände, die Spaltung ist umso fataler in Zeiten, in denen die extreme Rechte überall durch die Institutionen marschiert. Die rechte Publizistik schlachtet Kontroversen in linken Räumen gnadenlos aus, fordert Veranstaltungsverbote und Subventionsentzug. Kritik an linken Positionen ruft falsche Bewunder:innen auf den Plan. Aber wem hilft das Wegschauen?

Keine falsche Solidarität

Theodor W. Adorno begriff den Antisemitismus als "Gerücht über die Juden". Seit dem 7. Oktober haben antisemitische Vorfälle auch hierzulande stark zugenommen. Immer wieder Zürich. Eine Messerattacke auf einen religiösen Juden, "No art for genocide" vor einer jüdischen Kunstgalerie, "Zionismus = Terror" auf Häuserwänden.

Am 7. Oktober sei der "unterdrückende Normalzustand durchbrochen" worden, schreibt eine lokale autonome Jugendgruppe letzten Winter. Von "Befreiungskampf" ist die Rede. Ist dieses Verhältnis zu den "Unterdrückten" nicht auch ein instrumentelles? Warum haben in ihrer Solidarität jene keinen Platz, die sich vor Ort für die Utopie einer gerechten Koexistenz einsetzen? Ist Solidarität, dieses große Wort, zur Leerformel verkommen?

Sie wolle "keine falsche Solidarität von Menschen, die mein Leid missbrauchen, um andere zu diskreditieren", sagt die deutsch-palästinensische Autorin Jouanna Hassoun, die gerade ein Buch zur Frage geschrieben hat, wie sich über Israel/Palästina sprechen lässt, in einem Podcast.

Linke Zusammenhänge, die sich nicht sicher anfühlen. Einsamkeit bricht sich Bahn. Zerrissenheit auch. "Ein Teil von mir schreit Parolen gegen Faschisten, und der andere flüstert weiter die Namen der noch immer verschleppten Geiseln. Nennt die Zahl der Toten in Gaza. Das ist unsere Gleichzeit", schreibt Sasha Marianna Salzmann.

Die zugedachten Rollen verweigern

Manchmal frage ich mich, ob schon allein das Sprechen über Antisemitismus das Leid in Gaza vergessen macht. Ob ich selbst zu wenig empathisch bin. Doch was wäre eine passende Messgröße für Empathie? Ist es wirklich unmöglich, betrauerbare Leben universell zu sehen? Unmöglich, Gleichzeitigkeiten auszuhalten?

Auf Instagram schreibt Alfandari: "Bei all dieser Analyse über unseren Zustand hier toben die Bomben und sterben die Menschen. Die Feindseligkeit und die Ohnmacht des Agierens verschärfen sich. Unsere Blicke, unsere Herzen wissen nicht, wohin sie scharf stellen sollen, wir laufen Gefahr, unseren Fokus zu verlieren, während die Rauchwolken mit Menschenleben in Luft aufgehen."

Kürzlich las ich eine Reportage über die "Kinder der 'Exodus'": Auf einem Ausflugsdampfer versuchten 1947 rund 4.500 Holocaustüberlebende, ins damals britische Mandatsgebiet Palästina zu gelangen – "in der Hoffnung, dass das Fürchten für immer zu Ende ist". Die Briten aber verweigerten den Flüchtenden die Einreise, brachten das Schiff zurück nach Europa, was weltweit für Empörung sorgte und international die Stimmung zugunsten eines israelischen Staates wendete. In dem Artikel kommen vierzehn ehemalige Passagiere der "Exodus" zu Wort. Die Nachfahren jener, die 1947 während der Nakba aus Palästina vertrieben wurden oder flohen, sind fast nie Protagonist:innen großer Reportagen.

Was bleibt ein Jahr nach dem 7. Oktober? Unerträgliche Gleichzeitigkeiten. Falsche Freund:innen. Weder ist das Entsetzen über die Gewalt gewichen, noch ist ein Ende in Sicht. Ich fürchte, dass meine Angst instrumentalisiert wird, dass ich mich instrumentalisieren lasse. Was uns bleibt, die wir hier vom 7. Oktober und dem Krieg in Gaza und dem Libanon betroffen sind: die Scherben aufzusammeln, eine eigene Sprache zu finden, eigene Orte für unsere Trauer zu schaffen, für gegenseitige Empathie. Jene zu unterstützen, die vor Ort dafür streiten, dass nicht nur die Waffen schweigen – sondern dass auch das, was danach kommt, Gerechtigkeit verspricht. Was uns auch bleibt: die uns zugedachten Rollen zu verweigern. Tröstlich, immerhin, ist die Vorstellung, tragfähige Bande jenseits der Mehrheitsgesellschaft und ihrer Projektionen zu schmieden.



Die Zitate sind, wenn nicht anders vermerkt, folgenden Büchern entnommen: Lena Gorelik, Miryam Schellbach, Mirjam Zadoff (Hrsg.): Trotzdem sprechen. Ullstein Verlag. Berlin 2024. Ofer Waldman, Sasha Marianna Salzmann: Gleichzeit. Suhrkamp Verlag. Berlin 2024.

Anna Jikharevas Essay ist zuerst in der schweizerischen Wochenzeitung WOZ erschienen.