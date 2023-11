Jüdische Menschen in Deutschland: "Für uns hat sich die Welt geändert"

Als Bindes und andere aus der JSUW zu einem Treffen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ins Staatsministerium eingeladen wurden, seien sie auf die Idee gekommen, Erfahrungsberichte von jüdischen Studierenden zu sammeln. Einen davon, von einer 21-jährigen Studentin namens Liora, hat Bindes am 29. Oktober auf einer Solidaritätskundgebung für Israel auf dem Stuttgarter Marktplatz vorgetragen. Ein Auszug: "Ich würde am liebsten dieses Land an den Schultern packen, es schütteln und anschreien, dass es endlich mal aufwachen soll. (...) Ich fühle mich im Stich gelassen von meinem Heimatland. Ich höre täglich die Politiker schöne rhetorische Reden schwingen, aber wenn Synagogen oder die Häuser von 80-jährigen Senioren in Brand gesetzt werden, gibt es keine Konsequenzen. Stattdessen demonstrieren die Menschen weiter auf der Straße und schreien 'Fuck the Jews'. Wie kann es sein, dass sich dieses Land ausschmückt mit seiner Toleranz und Akzeptanz von Jüdinnen und Juden, aber ich mich im Leben noch nie so unsicher gefühlt habe?" Sie sei gewarnt worden, ihre Wohnung in Stuttgart nicht zu verlassen, sie habe Angst, einen Anruf aus Israel zu bekommen, "dass eine weitere Beerdigung in meinem Kreis stattfinden wird", werde mit Beschuldigungen konfrontiert von Menschen, wenn sie das Wort "Israel" ausspreche. "Ich lebe gerade meinen Alptraum und bin täglich in der Situation mich verteidigen zu müssen!?", empört sich Liora. (Die ganze Rede und den Erfahrungsbericht hier zum Download.)

Was Liora schreibe, drücke mehr oder weniger aus, "was fast alle jüdischen Menschen gerade fühlen", sagt Bindes: "Dass man sich komplett unsicher fühlt". Auf Pro-Palästina-Demos, etwa in Berlin, würden judenfeindliche Parolen geschrien und es gebe gewaltsame Ausschreitungen, Häuser jüdischer Menschen würden mit Davidsternen markiert, im französischen Straßburg, "zwei Stunden von hier", sei an eine Haustür "Mort aux juifs" – "Tod den Juden" geschmiert worden. Und ungezählt seien die Anfeindungen auf Social Media.

Die Angst, jüdische Symbole zu tragen

In Baden-Württemberg ist zwar noch nicht so viel passiert wie etwa in Berlin oder Hamburg. Im Land gab es "seit dem 7. Oktober noch keine Gewalttaten gegen Menschen, nur gegen Fahnen", sagt der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume. In Stuttgart wurde noch keine Pro-Palästina-Demo verboten, und auf denen, die stattfanden, gab es keine gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei wie etwa in Berlin.

Dennoch betont Alon Bindes, dass das Unsicherheitsgefühl jüdischer Menschen im Land nichts Abstraktes sei, "es basiert auf dem, was in anderen Städten passiert". Und darauf, dass Jüdinnen und Juden auch hier gewarnt werden, bestimmte Dinge lieber nicht zu tun – wie die Sicherheitshinweise der IRGW illustrieren.