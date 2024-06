Stimmen zur Wahl – aus der arabischen Community: Niemand will über Gaza reden

Deutschland: von neutral zu Doppelmoral

Die starke Unterstützung der israelischen Politik durch die Ampel-Regierung ist in der Wahrnehmung der arabischen Community neu. Viele fragen sich, wie man so viele Menschen in Gaza sterben sehen und das Vorgehen des israelischen Militärs und der Regierung trotzdem rechtfertigen und sogar unterstützen kann. Ali Yassine erinnert sich an den Umgang der deutschen Regierung mit dem Nahost-Konflikt bei früheren militärischen Einsätzen von Israel in Gaza und im Libanon. "Deutschland war in meinen Augen immer neutral und nahm meist eine Vermittlerrolle ein. Bei früheren Eskalationen zwischen den Kriegsparteien war Deutschland bekannt für sein Verhandlungsgeschick, mit dem es einige Male einen Waffenstillstand und auch Gefangenenaustausch mit ausgehandelt hat. Ich finde, heute hat Deutschland eine klare Doppelmoral und eine blinde Verbundenheit zu Israel."

Yassine verweist auf das ZDF-Politbarometer vom März, wonach 69 Prozent der Befragten den militärischen Einsatz der israelischen Regierung für nicht gerechtfertigt halten. "Aber die deutsche Regierung ignoriert diese Meinung und liefert weiter Waffen an die Regierung Benjamin Netanjahus." Mehrmals wiederholt er: "Politiker in Deutschland leben in ihrer eigenen Blase." Zu schnell werde man in Deutschland als Antisemit abgestempelt, wenn man die Regierung Israels kritisiere, meint er. Dass die Gründe für dieses Ausblenden des Konflikts mit dem Nationalsozialismus zu tun haben, ist Yassine klar. Aber gerade wegen des Genozids an Juden durch die Nazis sei es doch wichtig, dass "wir als Deutsche uns auch gegenüber dem palästinensischen Volk verantwortlich fühlen". Er wünscht sich, dass differenzierter und offener mit dem Thema umgegangen wird, dass Menschen nicht pauschal verurteilt werden, sondern ins Gespräch miteinander kommen. Ohne Pöbelei.