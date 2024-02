Adania Shibli in Stuttgart: Eine rebellische Scheherazade

Das schmale Buch, das bereits 2017 auf Arabisch erschien, ist in zwei Teile geteilt: Im ersten Teil geht es um einen Fall von 1949, über den damals die israelische Zeitung "Haaretz" berichtete. In der Negevwüste erschossen israelische Soldaten unbewaffnete Beduinen, vergewaltigten und töteten ein Beduinenmädchen. Der erste Teil ist aus der Perspektive des israelischen Offiziers geschrieben. Der zweite Teil schildert die Perspektive einer Palästinenserin aus dem Westjordanland. Sie will mehr über diesen Mord wissen und reist illegal durch Israel. Während die erste Hälfte auf echtem Geschehen basiert, verwandelt sich der zweite Teil in eine Selbstreflexion über das Leben in Dauerkrise und unter Besetzung.

In die Diskussion über die Wahl ausgerechnet dieser Geschichte will sie nicht gehen, es sei ein Roman und keine Berichterstattung, betont die Autorin. Ihr Ziel mit dem Buch den herrschenden Diskurs über Israel und Palästina in Frage zu stellen, hat sie jedenfalls erreicht. Sie erklärt den rund 140 Zuhörenden ihr Vorgehen: Während die übliche Klärung eines Mordes den Schritten des überlebenden Verbrechers folgt, habe sie die Schritte des Opfers verfolgt. Damit wird das Buch mehr als ein Roman, wie die Schriftstellerin selbst indirekt zugesteht. Es ist der Ausdruck vieler Stimmen aus Palästina. Hat das mit Ermächtigung zu tun?, fragt Jörg Armbruster. "Nein, mit Menschlichkeit."

Stereotype führten zu antisemitischen Vorwürfen

Mit dem Leben zwischen Fiktion und Realität beschäftigt sich der zweite Teil des Buches. Wenn die Realität die eigene Existenz bedroht, findet Shibli Zuflucht in der literarischen Sprache. Das Paradox der Generation ihrer Eltern verdeutlicht sie am Beispiel von fast 500 palästinensischen Dörfern, die 1948 zerstört wurden. Doch die Namen dieser Dörfer existieren unter Araber:innen weiterhin. Die Umbenennung von arabischen Orten seitens Israel bezeichnet Shibli als "Machtakt" und als eine Erfahrung von Kolonialismus, die einen dazu bringe, die eigene Existenz zu bezweifeln. Im Gegensatz zu den Märchen von 1001 Nacht, in der Prinzessin Shehrazade erzählen muss, um am Leben zu bleiben, habe die Generation ihrer Eltern Geschichten nicht erzählt, um zu überleben: eine "verdrehte Scheherazade", nennt Shibli das.

Zur aktuellen Situation in Israel und Palästina schrieb Shibli Anfang Februar in der neuen Literaturzeitschrift Berlin Review, wie fatal der Konflikt für beiden Seiten ist. Diese beiden Perspektiven zu verstehen, steht auch im Zentrum ihres Buches. Im Gegenteil zur Realität ist die Abwesenheit von palästinensischen Militanten in "Eine Nebensache" sehr auffällig. Als ob Shibli mit dem Buch eine Alternative zum Schweigen und Töten vorschlagen möchte.