Gleichbehandlungsgesetz BW: Erst hü, dann hott

Im Koalitionsvertrag dafür, nun dagegen

Ohne ein schwarzes Ja zu diesen Formulierungen wären Thomas Strobl, Manuel Hagel und die Ihren wieder in der Opposition gelandet. Auch im Koalitionsvertrag ist das Vorhaben fest vereinbart. Die Dinge nahmen ihren Lauf: Das CDU-geführte Innenministerium formulierte einen Gesetzentwurf, der im Dezember 2023 vom Kabinett verabschiedet wurde. 14 Merkmale sind erfasst, von der sexuellen Identität über physische oder psychische Behinderungen bis hin zum Alter, gelten soll das Gesetz für die öffentliche Verwaltung. Schon am Rande der Koalitionsgespräche versuchte Grünen-Verhandler Oliver Hildenbrand, das Bürokratie-Argument zu entkräften, weil "Arbeit, zum Beispiel in den Kommunen, ja nur da entstehen kann, wo das Prinzip der Gleichbehandlung nicht eingehalten wird." Und von der schon zu Däubler-Gmelins Zeiten bemühten Behauptung eines Generalverdachts gegen Polizei und Beamtenschaft wollte und will er überhaupt nichts wissen. Das Gesetz folge der Erkenntnis, "dass Diskriminierung und Rassismus nicht einfach so verschwinden und wir deshalb strukturelle Maßnahmen ergreifen, um den einzelnen Betroffenen gerecht zu werden".

Gerade Hagel ist Hildenbrand gegenüber sogar persönlich im Wort. Ihre gemeinsamen Spaziergänge während der Koalitionsgespräche galten als vertrauensbildende Maßnahme und wurden publik. Ohne danach gefragt zu werden, führte der damalige CDU-Generalsekretär Hagel das Antidiskriminierungsgesetz als Beispiel für das persönlich gute Verhältnis und die Sinnhaftigkeit der Kontakte an. "Ich glaube, es war Hans-Dietrich Genscher, der einmal gesagt hat: Koalitionen scheitern nie an Inhalten, sondern immer an Personen", so Hagel in einem Doppel-Interview mit Hildenbrand im Juli 2021 in der "Südwestpresse". Man müsse sich ehrlich sagen können, was geht und was nicht. Er habe gesagt: "Eine Beweislastumkehr, die nach dem Berliner Modell zu Lasten unserer Polizei gehen würde, kannst du vergessen." Die Beweislastumkehr steht denn auch nicht im Entwurf des Gesetzestextes.

Kretschmann hält zu seinem Amtschef

Heute könnte sich der CDU-Landes- und Fraktionschef als Geisterfahrer selbst entgegenkommen, wenn er es als CDU-Kurs bezeichnet, auf das Gleichbehandlungsgesetz zu verzichten: "Und wenn unser grüner Koalitionspartner auf unseren Kurs einschwenkt, finden wir das vollkommen richtig." Die Grünen möchten das aber gar nicht, jedenfalls nicht die für das Thema verantwortlichen Politiker:innen, Teile der Fraktion und der Basis.