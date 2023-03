Winfried Kretschmann: Was für eine Performance

"Villa Kunterbunt" nannte der damalige Landwirtschaftsminister Alexander Bonde (Grüne) die Regierungszentrale in der ersten Legislaturperiode noch mit dem augenzwinkernden Verweis auf eine gewisse Unordnung. Inzwischen werden gerade in grüngeführten Ressorts eher die strikten Hierarchien beklagt, die Kommunikation auf Beamt:innen-Ebene im wahrsten Sinnen von oben herab in den Talkessel. Auch dass und wie sich der Herr des Hauses abschotten lässt oder dessen starke Neigung, in strittigen Koalitionsfragen eher die CDU-Position zu stützen als die der Grünen. Terminabsprachen sind kompliziert, Briefe bleiben unbeantwortet, manche Auftritte sind medioker. Nicht nur im Heidelberger Grünen Kreisverband und in der Grünen Hochschulgruppe sorgte für erhebliches Stirnrunzeln, wie der Ministerpräsident mit Grußbotschaft und persönlicher Anwesenheit einen inoffiziellen Auftritt des polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki in der Alten Aula aufwertete. Der Rechtspopulist, mit der öffentlich bekundeten Neigung zur Wiedereinführung der Todesstrafe, befindet sich im Vorwahlkampf und hat mit seinen Tiraden gegen die EU europapolitisch nichts mit der Landesregierung gemeinsam. Außerdem verantwortet er viele höchst bedenkliche Reformen: vom Umbau der Justiz bis zum Abtreibungsverbot selbst nach Vergewaltigungen.

Gerade hat Baden-Württemberg den Vorsitz in der regionalen Zusammenarbeit der von Lothar Späth (CDU) in den 1980ern gegründeten "Vier Motoren Europas" übernommen – mit Blick auf die Lombardei ebenfalls vergleichsweise werte-elastisch, denn der dortige Präsident ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt: Attilio Fontana von der rechtsnationalen Lega Nord hat nicht nur Corona kleingeredet, er sah die weiße Rasse, die "razza bianco", angesichts der Migrationsbewegungen vom Aussterben bedroht. Und er ist gegen den faschistischen "Römischen Gruß" in den eigenen Reihen nicht vorgegangen. Der Grüne Florian Hassler, Europa-Staatssekretär und noch ein engster Mitarbeiter seit vielen Jahren, misst dem "keine große Rolle" in der Zusammenarbeit bei, weil "es wirklich um Themen geht, in denen auf der Projektebene gute Ergebnisse erzielt werden können". Kretschmann selber will in Brüssel gemeinsam "auch die Starken stärken".

Für baldige Frischluftzufuhr in der Villa Reitzenstein

Als hauptverantwortlich für diese Art Performance wird in Partei und Fraktion inzwischen weniger der Ministerpräsident selbst empfunden – "weil schon entrückt" – als vielmehr der Amtschef im Staatsministerium Florian Stegmann. Zahlreiche Entscheidungen tragen seine Handschrift. Berichtet wird aber auch von Unstimmigkeiten bei zentralen Themen wie Erneuerbare Energie oder Bürokratieabbau oder von Kompetenzgerangel. So lässt die angekündigte Weiterentwicklung des Umgangs mit China weiter auf sich warten. Allen Mitgliedern gerade des für Bürokratieabbau so wichtigen Normenkontrollrats wurde vor Weihnachten plötzlich der Stuhl vor die Tür gesetzt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt: Der frühere grüne Freiburger OB Dieter Salomon soll den Vorsitz übernehmen.

Einen "Masterplan für die Transformation Verwaltung" hat der Chef der Staatskanzlei (CDS) schon vorgelegt. In dem steht der schöne Satz "Wir leben eine Kultur der Wertschätzung". Beschäftigte im Staatsministerium stellen genau das ausdrücklich in Abrede. Teilnehmer:innen einer Delegationsreise jüngst nach Indien könnten dem Ministerpräsidenten Tipps geben, damit er Stegmann "das monarchisch Überhebliche" abtrainiert oder die Neigung, selbst einfache Handgriffe von Untergebenen erledigen zu lassen.