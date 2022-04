Winfried Kretschmann: Der Landesherr vom Reitzenstein

Kretschmann fremdelt mit seiner Partei nicht erst seit gestern, mit dem Nachwuchs ohnehin. Diskussionen laufen eher nach der Botschaft ab, die er von Anfang an mit der "Politik des Gehörtwerdens" verbunden hat: "Gehört werden heißt nicht Erhörtwerden." Zur Arbeitsplatzbeschreibung etlicher Abgeordneter gehört Aufbegehren dagegen nicht, zumal viele wissen, dass sie ihr Mandat primär dem großen Grünen zu verdanken haben. Und gefördert wird der offene Austausch von Argumenten vom Ministerpräsidenten auch nicht eben, im Kabinett sind Debatten verpönt. Eher verblasst ist seine Devise, die früher mal als Rezept gegen die Verlockungen des Regierungsalltags ausgegeben worden war: "Die Anwandlung zum Basta kann ich verstehen, aber man muss ihr widerstehen."

Mittlerweile läuft Kretschmann sogar Gefahr, selber Adressat einer klaren Ansage zu werden. Denn er fühlt sich verpflichtet, gelegentlich als Kritiker der Ampel aufzutreten – was zwar ungewöhnlich sei, wie er selber sagt, aber eben notwendig. Etwa in der Corona-Politik. An Rudi Hoogvliet, dem ehemaligen Regierungssprecher und einem seiner engsten Vertrauten, der von der Villa Reitzenstein in die Landesvertretung am Berliner Tiergarten rotierte, ist es jetzt, Brücken zu bauen zwischen dem Bund und Baden-Württemberg. Beispielsweise um Verständnis zu werben für Annalena Baerbock, der Kretschmann anhaltend übelnahm, im Bundestagswahlkampf seine guten Ratschläge nicht beachtet und so die hohen Zustimmungswerte in Umfragen versemmelt zu haben. Ein zweiter aus seiner engsten Umgebung, Staatssekretär Florian Hassler, ist der Link zu Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller, die neuerdings den Landesverband führen. Der Draht zu den Vorsitzenden ist jedenfalls traditionell ein stabiler, speziell dann, wenn die anerkennen, wer das Sagen hat. Spannend wird zu beobachten sein, wie sich die Gewichte austarieren, wenn er seine eigene Nachfolge organisieren muss. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

In der Gegenwart ist das Verhältnis zu Lucha wieder gekittet. Schon deshalb, weil SPD und FDP – ohne jede Chance auf Erfolg – seinen Abgang fordern. "Natürlich werde ich ihn nicht entlassen", sagt der Ministerpräsident nach der Kabinettsitzung am Dienstag. Dann kommt er noch einmal auf die kommunikative Panne zu sprechen und lässt abermals erkennen, dass er den Brief, der den ganzen Trubel ausgelöst hatte, nicht wirklich genau gelesen hat. "Schwamm drüber", signalisiert die Miene des neben ihm auf der Regierungspressekonferenz sitzenden Sozialministers. Er habe, so der robuste gebürtige Oberbayer Lucha, "ein ganzes Berufsleben lang meiner Klientel Resilienz-Strategien gepredigt, und die wende ich jetzt an". Ob Adressat dieser Botschaft nur die Opposition ist oder nicht doch ein wenig auch Kretschmann, bleibt offen – und so der Bewertung des Auditoriums überlassen. Und der Nachwelt.