Cem Özdemir: Zielstrebig und ausdauernd

Baden-Württembergs Ministerpräsident ist gerade 74 Jahre alt geworden, manche im Landtag, wie die Grünen Felix Herkens (Pforzheim), Erwin Köhler (Eppingen), Niklas Nüssle (Waldshut) oder Alena Trauschel (FDP) könnten seine Enkel:innen sein. Offene Kritik aus den Reihen seiner Partei verbietet sich weiterhin, am Habitus, an Kretschmanns zunehmender Unnahbarkeit oder wenn er reichlich derb gegen "die verlogene Seite des Pazifismus" poltert. Er selber sieht sich dagegen gerade in einer "Frischzellenkur", weil er nach Corona endlich wieder "unter Leut'" kommt, sich "unterhalten, streiten und fetzen kann", was eine sehr schöne Sache sei. Trotzdem wird neuerdings intern über einen Weg in die Ära nach Kretschmann diskutiert. Realistischerweise bleiben maximal drei Jahre, um die Nachfolge zu ordnen.

In der vergangenen Legislaturperiode drängte es den Regierungschef öfter mal zu erzählen, wie er zum Parteifreund Dieter Salomon pilgerte, der damals noch Oberbürgermeister in Freiburg war. Schlussendlich erfolglos hatte Kretschmann den Super-Realo überreden wollen, wieder nach Stuttgart zu wechseln und als grüner Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2021 zu gehen. Diesmal muss die Suche nach einer Nachfolger:in funktionieren, auch weil die Grünen der CDU in den Koalitionsverhandlungen das bemerkenswerte Zugeständnis abgerungen haben, einen Stabwechsel an der Spitze noch vor dem Ende der Legislaturperiode zu akzeptieren, ohne Neuwahlen stattfinden zu lassen.

Anwärter:innen gibt es viele

Umweltministerin Thekla Walker werden die Chancen einer Außenseiterin eingeräumt, Finanzminister Danyal Bayaz und Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz sind im Rennen. Erste Wahl für viele ist aber Özdemir. Nicht obwohl, sondern weil er – auf Kretschmanns intensives Drängen hinter den Kulissen – den letzten freien Sessel am Kabinettstisch der Ampelkoalition ergattert hat. An Bekanntheit und Gewicht reiche niemand an ihn heran, schreibt die "Süddeutsche Zeitung", als Minister könne er Exekutiverfahrung sammeln, und dann stelle sich nur noch die Frage: "Will sich ein derart eminenter Mann die Provinz überhaupt antun? Wird der nicht langfristig in Berlin gebraucht?"

Grüne, die über eine Antwort nachdenken, kommen auch hier aufs Alter zu sprechen. Die Stichtage erzwingen eine Entscheidung vor der Bundestagswahl 2025, weil ein:e Nachfolger:in nur dann das Amt und den sich daraus ergebenden Startvorteil bei der Landtagswahl 2026 so richtig nutzen könnte. Der in seinem Wahlkreis Stuttgart I mit 40 Prozent der Erststimmen gewählte Özdemir – das beste Ergebnis in Baden-Württemberg – ist am Ende der Legislaturperiode 60 Jahre alt. "Passend für einen Landesvater", sagt ein Vorständler.

Der solcherart Hochgelobte hält sich offiziell bedeckt. Unbestritten ist, dass er als Landwirtschaftsminister seinen Wirkungsgrad erweitern und Regierungserfahrungen sammeln kann, die ihm auf den Weg zum Regierungssitz in der Villa Reitzenstein behilflich sein dürfte. Zudem ist ihm der strebsame Kampf um Anerkennung als erstem Kabinettsmitglied mit türkischen Wurzeln zur zweiten Natur geworden. "Ich bin Inländer", lautete schon 1999 der Titel eines Buches, in dem er vom Leben zwischen zwei Kulturen erzählt. "Dass er trotz all der Intrigen und Hetzjagden gegen ihn sein Herz für Menschen in Not offen halten konnte, grenzt an ein großes Wunder", staunte ein Rezensent. Ein kleines zumindest würde er brauchen, um gerade im traditionsverbundenen Südwesten, lange Jahrzehnte unanfechtbare CDU-Hochburg, als erstes Gastarbeiterkind ins höchste Amt gewählt zu werden. Das passende Zitat, natürlich von Hannah Arendt, hat sein möglicher Vorgänger Winfried Kretschmann schon seit Jahrzehnten im Gepäck: "Wo, wenn nicht in der Politik, sollen Wunder geschehen?"