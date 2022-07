Winfried Hermann: Bunter Lebenslauf

Bei anderen wichtigen Themen, die ihn noch länger durch die Jahrzehnte begleiten, bleibt der Vater einer erwachsenen Tochter unbeugsam. "Ich gehe als Pazifist ins Grab", bekannte er in Kontext. Schon als MdB hatte er gegen die Bundeswehr-Einsätze auf dem Balkan und in Afghanistan gestimmt, bei der Frage nach der Reaktion des Westens auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine blieb er Anfang Mai in Kontext bei dieser prinzipiellen Haltung. Die Resonanz war riesig, die Zustimmung erheblich, die Distanz zu Winfried Kretschmann wuchs weiter. "Wer sagt, er geht als Pazifist ins Grab", richtete ihm der Ministerpräsident unwirsch aus, "mit dem brauche ich nicht mehr diskutieren."

Ein Bundesland hat in der föderalen BRD keine außen- und verteidigungspolitischen Kompetenzen. In der schwelenden Debatte um eine Umgestaltung der Schuldenbremse oder gar höhere Steuern könnte Baden-Württemberg eine starke Stimme sein. "Ich kapriziere mich nicht auf Dinge, bei denen es keine Aussicht auf Mehrheiten gibt", sagt Kretschmann, der nicht will. Andere hingegen schon, darunter die Parteifreund:innen Theresia Bauer, die Wissenschafts-, oder auch Danyal Bayaz, der Finanzminister. Letzterer schlug einen "Kriegssoli" vor, den er aber alsbald in "Krisensoli" umtaufte.

Selbst da darf Hermann auf eine Position zurückblicken, die ihn von allen anderen Grünen in Landesparlament und in den Regierungen unterscheidet. Denn er hat schon 2009 im Bundestag gegen die Schwarze Null in ihrer heutigen Form votiert – wie damals alle seine Fraktionskolleg:innen –, und zwar mit dem weiterhin gültigen Argument, für notwendige Investitionen müsse Spielraum bleiben. Eben erst hat Hermann von Bundesfinanzminister Christan Lindner (FDP) verlangt, in dieser Krisensituation, die dem Staat offenkundig viel Schlagkraft abnötige, gerade nicht diesen Satz zu sagen: "Jetzt mache ich ernst mit der Schuldenbremse."