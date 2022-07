Naturvision Filmfestival Ludwigsburg: Die Lektion des Nationalparks

Viele Veränderungen der Umwelt betreffen die Menschen ganz direkt und finden doch mehr oder minder im Verborgenen statt. Filme machen die Probleme sichtbar: Ob es sich um den starken Rückgang an Zahl und Art der Insekten handelt, die Verschmutzung der Gewässer, die Vorgänge in der Tiefsee oder in der Antarktis. Die Welt ist vernetzt, der Westen bezieht seine Rohstoffe aus Ländern, in denen es hiesige Umweltstandards nicht gibt. Erst ein sinnlicher Eindruck von den Problemen erzeugt die emotionale Betroffenheit, die zum Handeln anregt.

Nur Missstände aufzuzeigen und anzuprangern, reicht indes nicht aus. Es kann zu einem Gefühl von Ohnmacht und Resignation führen, wenn nicht auch Perspektiven eröffnet werden, was man dagegen tun kann. Das Naturvision-Festival geht deswegen über das Vorführen und Prämieren von Filmen hinaus. Es bietet ein reiches Spektrum an Schul- und Umweltbildungsprogrammen, etwa zu Tieren und Pflanzen in der Stadt. Und am 14. Oktober wird bereits der dritte Plastikkongress stattfinden. Denn die Verschmutzung der Gewässer, der Natur und des ländlichen Raums mit Kunststoff-Abfällen bis hin zum Mikroplastik in den eigenen Blutbahnen ist ein Mega-Thema, das sich nicht einfach lösen lässt.

34 Filme über Klimaaktivist:innen und den Danni

2019 lancierte das Festival den Ludwigsburger Appell, der dazu aufruft, der Natur mehr Raum zu geben, um dem Artensterben entgegenzuwirken. Das ist die Lehre des Nationalparks Bayerischer Wald, in den seit 1970 nicht mehr eingegriffen wird. Zur Zeit des Waldsterbens der 1980er-Jahre war das umstritten. Doch dann regenerierte sich der Wald ganz von allein und steht heute besser da als je zuvor, wie Lisa Eder in dem Film "Der wilde Wald" im vergangenen Jahr gezeigt hat.