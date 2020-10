Plastikmüll: Plastik überall

Kormorane, die nicht mehr fliegen können, weil sie sich in Resten von Fischernetzen verheddert haben; verendete Wale, in deren Mägen sich kiloweise Kunststoffabfälle finden; quadratkilometergroße Plastikteppiche im Pazifik: Solche Bilder haben mittlerweile wohl schon alle gesehen. Es geht aber noch viel weiter: Kunststoffe sind allgegenwärtig, weltweit. Angefangen vom Kinderzimmer über Auto- und Flugzeugteile, Kosmetikprodukte und vieles mehr. "Können Sie sich ein Leben ohne Plastik vorstellen?", fragt John Taylor, der Präsident von Plastics Europe, der Dachorganisation europäischer Kunststofferzeuger, zu Beginn des bereits elf Jahre alten, aber unübertrefflichen Films "Plastic Planet" von Werner Boote.

Der Regisseur, selbst Enkel eines Vertreters der Kunststofferzeuger, geht den Folgen der Plastikvermüllung weltweit nach. 60 Millionen Tonnen Kunststoffe stellt allein Europa her, ein Viertel der Weltproduktion. Nicht wenig davon gelangt in die Umwelt: allein in Deutschland jährlich mehr als 400.000 Tonnen . Plastikmüll landet an den entlegensten Orten: "Vor Filmaufnahmen müssen wir immer zuerst die Plastikberge wegräumen", sagt in "Plastic Planet" ein Stuntman hoch zu Ross mitten in der Sahara.

Noch 500 Jahre Probleme, bestenfalls

Was in Bootes Film auch schon vorkommt, führt ein neuerer Film, "Das Jenke Experiment", auf besonders drastische Weise vor Augen. Nachdem der Filmemacher vier Wochen lang möglichst viele in Kunststoff eingepackte Lebensmittel, Getränke und Pflegemittel konsumiert hat, stellt das Labor die zweihundertfache Dosis eines Weichmachers in seinen Urinwerten fest, im Blut gar die vierhundertfache Menge. Weichmacher, Phthalate, finden sich in jeder Polycarbonat-, also Kunststoff-Sprudelflasche. Und sie gelangen ins Blut, verändern den Hormonhaushalt und verringern die Spermienproduktion.

Es kann einem schlecht werden. Aber einen Ausweg zu finden, ist schwer. Es gibt fast nichts mehr, das nicht wenigstens in Teilen aus Kunststoff besteht: Möbel, Schuhe, Sitzpolster von öffentlichen Verkehrsmitteln, chirurgische Implantate. Recycling könnte die Menge verringern. Aber die Hersteller behalten das Geheimnis der Zusammensetzung der Kunststoffe für sich und machen damit hochwertiges Recycling unmöglich. So wird Plastikabfall allenfalls zu minderwertigen Mischungen zusammengerührt und zu Abwasserrohren verarbeitet.

Was also tun? Drei Workshops am Nachmittag versuchen Mut zu machen. Vorbildliche Initiativen aus Augsburg und Pfaffenhofen, Vertreter von Politik und Handel, Herstellern und Verbrauchern, Wissenschaft und Zivilgesellschaft kommen zu dem Ergebnis, dass es vor allem auf Aufklärung und positive Praxisbeispiele ankomme. So geht Katja Nguyen Thanh seit fünf Jahren auf den Ludwigsburger Wochenmarkt, spricht mit Käufern und Verkäufern und bietet als Alternative von ihrer Initiative "Ludwigsburg packt neu ein" genähte Baumwollbeutel an. Und das kommt in Ludwigsburg mittlerweile gut an. Kommunikation ist das Wichtigste, meint sie.

Selbst wenn wir die Menschheit die Kunststoffherstellung augenblicklich komplett einstellen würde, würden die Probleme noch 500 Jahre bleiben. Alle sind gefragt: Hersteller und Politik, Handel und Verbraucher. Hersteller sollten die Zusammensetzung der Kunststoffe angeben, die Politik müsste die Rahmenbedingungen dafür setzen. Aber das passiert nur auf Druck von unten. Es gibt Getränkehändler, die nur noch Glasflaschen verkaufen. Aber damit das alle tun, müssen die Verbraucher ihr Verhalten ändern.