Plastik: Dieser Stoff ist keine Kunst

Aber schon die erste flüchtige Erwägung zeigt deutlich das Ausmaß an Verzicht, das hier in wohlgemuter Progressivität geleistet wird. Von Tag zu Tag vermindert man die Möglichkeiten, bei der Ausübung täglicher Handgriffe und Verrichtungen taktile und optische Reize gratis und frei ins Haus geliefert zu bekommen und in der Andeutung von Düften und Gerüchen (die ja noch dem Stahl und Beton eigen sind) mit der Fülle der Wahrnehmungen zugleich die Fülle der Welt aufzunehmen.

Wo dies mehr und mehr reduziert wird auf den Umgang mit dem Makromolekularen, da muss natürlich Erlebnis-Ersatz herbeigeschafft werden. Im Zweifelsfalle dient als Ausweg nicht die Beseitigung der Plastikgegenstände, sondern ihre Vermehrung: Was das Ding an sich nicht zu leisten vermag, soll die Addition ersetzen. Es ist ein spukhafter Vorgang, wenn jetzt die Bewusstmachung sinnlicher Qualitäten vornehmlich mit Hilfe des gleichen Stoffes erfolgt, dessen Armut an sinnlichen Qualitäten die ganze Bedürftigkeit überhaupt erst hervorgebracht hat.

Die Kinderwelt wird zur Plastikwelt

Die Einübung beginnt beim Neugeborenen. Die ersten Gegenstände, die es erblickt und in Greifnähe gehängt bekommt, sind, nach dem Willen der einschlägigen Industrie, Kugeln und Rasseln aus Plastik. Das flache Scheppern dünnwandiger Kunststoffgegenstände gehört zu den ersten Lauten, die das Kind selbst zu erzeugen vermag, und die öde Glätte dieser Gegenstände gehört zu den ersten Eindrücken, die seine Fingerspitzen empfangen: Es ist eben nicht die Glätte polierter Holzkugeln, die noch eine Andeutung der faserigen Grundstruktur des Holzes weitergeben, sondern es ist die unbelebte Glätte des makromolekularen Teiges.

Diese Reduzierung des Kinderspielzeugs verhindert, dass das Kind im Spiel Bekanntschaft mit den Materialien schließt, aus denen diese Welt gemacht ist, die Eigenschaften und Möglichkeiten erkennt, die Holz und Glas und Blech, Stoff und Stein voneinander unterscheiden. Weit und breit ist kein Vorteil zu sehen, der damit verbunden sein könnte, dass man solche Erfahrung hinausschiebt. Dagegen ist der Nachteil offenkundig, der darin liegt, dass der ständige Umgang mit Unzerbrechlichem die Gleichgültigkeit den Dingen gegenüber nicht nur fördert, sondern überhaupt erst hervorbringt, so wie die Billigkeit und beliebige Verfügbarkeit der Gegenstände eine Nachlässigkeit erzeugt, die den Produzenten gerade recht kommt.

Vollendet und bekrönt wurde die Eroberung des Kinderzimmers durch einen Baukasten, der die Eigenschaften und Un-Eigenschaften des Kunststoffs exemplarisch vorzeigt. Seine Erfinder bezeichnen ihn als genialen Einfall und preisen ihn mit der Aufforderung an: "Nehmen Sie zwei Bausteine in die Hand und drücken Sie sie aufeinander! Schon werden Sie verstehen, warum Millionen Kinder in aller Welt begeistert mit diesen Steinen spielen."

Mit einem weichen Knacken rasten die Noppen des einen Steins in die Hohlräume des anderen ein, fest genug, um jeder vernünftigen Beanspruchung standzuhalten, lose genug, dass man sie jederzeit wieder voneinander lösen kann. Das Verfahren ist, wenn nicht genial, so doch zumindest überaus zweckmäßig; es bedarf keiner Erläuterung, keiner Einsicht in die Gesetze der Mechanik und es hat im Laufe weniger Jahre allen anderen Baukästen den Rang abgelaufen. Die vielfach gelochte Metallleiste, die mit Schrauben und Muttern verbunden werden muss und die Prinzipien des Stahlbaues im Kleinen wiederholt, ist in den Kinderzimmern kaum mehr anzutreffen, der Baustein mit den Noppen auf der Oberseite und dem Hohlprofil auf der Unterseite ist an seine Stelle getreten.

Damit ist ein Urproblem aller konstruktiven Arbeit wie von Zauberhand weggewischt, die Frage nämlich, wie man denn die Teile zum Ganzen verbinden könne: Hier lässt sich alles mit allem zusammenknöpfen. Aber für das Spiel der Kinder gilt, dass mit jeder Schwierigkeit auch eine Erfahrungsmöglichkeit beseitigt wird.

Schöner Wohnen in der Tupperdose

Der Beißring aus Plastik ist der Anfang. Es folgen die Noppensteinchen und es folgt dann, nach dem Spielzeug für die Kinder, das für die Erwachsenen: ein Wust von praktischen und höchst unpraktischen, von notwendigen und ganz überflüssigen Gegenständen, die nach und nach das hergebrachte Inventar ersetzen und deren Vordringen sich niemand mehr ernstlich widersetzen kann.