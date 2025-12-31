Das Wettern der Woche: Silvesterkracher: Grönland bleibt deutsch

Manches ist so grottenfalsch, dass nicht einmal das Gegenteil davon wahr ist, sagte mir Karl Krauss. Der Wiener ahnte, was ihn erwartete. Schon lange vor '33 warnte er meine Omi Glimbzsch und ihre Mischpoke in Zittau vor den Nazis – und der Ahnungslosigkeit der Bürger, die bis heute nie von nix was wussten. Auch in den USA warnten kluge Zeitgenossen vor vielen Jahreswechseln, dass dort eine Oligarchie mit extremem Reichtum, Macht und Einfluss entstehe, die die Demokratie, die Grundrechte und Freiheiten für alle bedrohe. Das war vielen Nordamerikanern gerade recht, sprach ihnen aus tiefster Seele. Was sie nicht ahnen: Einen direkten Gesandten Gottes kriegt man kaum mehr los. Es sei denn, man nimmt JD Vance.

Nur der Wissende hat die Wahl, anders als die Dinosaurier. Die kannten im Mesozoikum ja kaum soziale Medien und hatten Pech: ausgestorben. Zu viel Panzer, zu wenig Hirn. Heute haben wir die Wahl, hört man. Entweder wir ziehen mit alten Haubitzen und Vorderladern ins Feld – da lacht sich der Russe scheps! – oder wir fragen nach Alternativen. Was weiß Rheinmetall? Deren Aktienkurs sagt mehr als tausend Worte. Steigerung seit Kriegsbeginn in drei Jahren über 800 Prozent. Ohne Krieg läuft halt nix. Deshalb sagt das Unternehmen ja auch, dass etwa sein Panther KF51 ein revolutionärer Kampfpanzer ist und "Future Tanknology" verkörpert! Future! Future! Also Fokus auf höchste Zerstörungskraft (neue 130-mm-Kanone), verbesserte Überlebensfähigkeit, vollständige Digitalisierung für vernetzte, automatisierte Kriegsführung – konzipiert, um die Herausforderungen der nächsten Generation zu meistern ...

Leute, das alles sind die wahren Raketen beim Wechsel 2025/2026! Und da sieht der Russe alt aus, alt wie der Afghane, der vor fast 25 Jahren Deutschland am Hindukusch verteidigen musste und nicht ahnen durfte, wie gründlich man ihn heute dafür verarscht. Hindu, kusch!

Ein neues Jahr bringt weitere neue Herausforderungen. Ich nenne nur die nun notwendig werdende Verteidigung Grönlands. Diesmal dürfen wir nicht abseits stehen, auf glitschigen Gletschern im schmelzenden Eis und auf Donald Trump als von Gott gesandten Erlöser warten! Wir müssen früher da sein.

Dazu wünsch' ich Ihnen klare Sicht, ein herzhaftes Glückauf und viele seltene Erden.



