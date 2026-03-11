Das Wettern der Woche: ... und Du musst tanzen!

Schöner Gigolo, armer Gigolo,

denke nicht mehr an die Zeiten,

wo du als Husar, goldgeschnürt sogar,

konntest durch die Straßen reiten…

Uniform passee, Liebchen sagt Ade,

schöne Welt, du gehst in Fransen!

Wenn das Herz dir auch bricht:

Zeig ein lachendes Gesicht

Man zahlt – und Du musst tanzen!

Kann ja sein oder ist so: Da haben viele taktisch gewählt, weil sie keine Experimente! wollten: Lieber einen starken Türken, selbst wenn er aus Bad Urach kommt, als einen schwarzen Afghanen aus Ehingen: Beide Orte sind gerade mal einen Steinwurf weit entfernt. Palantir lieben beide so wie kein Verbrenner-Aus – und Hagel ist zu Kurz gekommen. Schnee von gestern.

Reden wir lieber mal von der SPD. Wir brauchen die. Wegen Geschichte und so, Erfahrung und Enttäuschung, Träumereien vom Achtstundentag. Aber da, besonders da, lachen ja die Hühner, vor allem nach dem Internationalen Frauentag, wo so manche Mutti nach der Demo einen Drittjob sucht, um nach Feierabend über die Runden zu kommen: Der Alte hat die Seiten gewechselt, so ist er eben, der Zeitgeist. Heute hier, morgen dort.

Man kann der SPD manches verdenken und vieles verzeihen, das ist bei den Grünen nicht anders: Gestern Bauplatzbesetzung, morgen im Aufsichtsrat von Rheinmetall oder so. Auch Panzer sollten umweltfreundlich fahren können, im Notfall.

Genossinnen und Genossen, Kameraden an der Front. Sprechen! Ihr müsst mehr sprechen, ihr von oben mit den unten, denen der Arsch auf Grundeis geht. Und widersprechen lernen, sonst wird das nix mit dem Neuanfang. Singt mit!

Wenn das Herz dir auch bricht:

Zeig ein lachendes Gesicht

Man zahlt. Und Du musst tanzen!



Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator beim Bürgerprojekt Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt's hier zum Nachgucken.

