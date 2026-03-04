Ministerpräsident Winfried Kretschmann: Bald isch over

Schon die 100-Tage-Bilanz verkam zur Heuchelei zwischen Kretschmann und seinem roten Vize Nils Schmid, weil das Megathema Stuttgart 21 und die anstehende Volksabstimmung wie ein Damoklesschwert über der Zusammenarbeit hing. Bis heute ist der Ministerpräsident im Sandwich, weil er das Ergebnis akzeptiert hat – obwohl die S-21-Befürworter mit vielen Zahlen operiert hatten, die sich nicht erst in neuerer Zeit als falsch erwiesen. Am Frust der Gegner:innen änderte selbst Kretschmanns Geste im Namen der Landesregierung nichts, den beim Polizeieinsatz am 30. September 2010 schwer verletzten Dietrich Wagner fünf Jahre danach im Staatsministerium zu empfangen.

Da war der (soweit bekannt) einzige grüne Regierungschef des Planeten schon auf dem Weg zum Kultstatus mit seinem Spagat zwischen Pragmatismus und grünen Überzeugungen, mit den stabilen Kontakten zu Wirtschaftsführer:innen und den noch stabileren zu Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit seiner zweiten Legislaturperiode hätte er gern einen Schlussstrich gezogen, allerdings fand sich kein Nachfolger: weder der damalige Freiburger OB Dieter Salomon noch sein Tübinger Kollegen Boris Palmer. Also trat er 2021 nochmals an und fuhr die historischen gut 32 Prozent ein.