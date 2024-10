Inklusive Schreibwerkstatt: "Unter glitzernden Sternen"

Buchgeister verarbeitet ihre Erlebnisse rund um das Festival in ihrem Märchen. Bei einer Ausstellung trifft ein "junges Mädchen-Frau" auf das "Haupttier" – ein Insider-Gag: Diesen Namen hatte die Gruppe bei der Festivaleröffnung einem kleinen Hund gegeben, den ein Gast mitgebracht hatte. Nachdem das Tier Leckerlis bekommt, verwandelt es sich in einen Königssohn – die beiden heiraten. Träumerisch geht es in Friederike Limbachs Märchen zu: Ein Pferd verläuft sich im Wald und wird durch die kleine Katze Miu "unter glitzernden Sternen" wieder hinausgeführt.

"Die von der Lebenshilfe betreuten Teilnehmer:innen haben oft mehr Mut, loszuschreiben, als andere Werkstattsteilnehmer:innen", sagt Zeller-Limbach. Ein Unterschied sei auch, dass sie gerne vorlesen, während andere da eher gehemmt seien, fügt Fink hinzu. Raum für diese Art von Austausch gebe es für die Teilnehmer:innen eigentlich nur in der Schreibwerkstatt.

Texte über NS-Opfer

Angefangen habe die Schreibwerkstatt um das Jahr 2018 herum, sagt Fink. Teilnehmer:innen der Kunstgruppe der Lebenshilfe Tübingen haben sich damals bei einem Schreibwettbewerb für Menschen mit Behinderung in Bielefeld beworben – und Preise bekommen. Bei der diesjährigen Preisverleihung des Literaturwettbewerbs haben Schauspieler:innen unter anderem auch Benjamin Kölbels prämierten Text "Veränderungswünsche" auf der Bühne vorgelesen: "Ich mag gerne dünn sein / schön aus sehn will / wenig essen will / mehr Sport machen will / viel gemüsse und viel trinken will / viel zu tanzen kochen will backen will / lieber netter glücklich bin / das ich mein zimmer schön gemacht habe / das ich gut laufen kann spielen kann / mehr um mich kümmern will", heißt es am Anfang des Texts.