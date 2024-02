Menschen mit Behinderung gegen die AfD: "Uns hört nie einer zu"

Plötzlich haben sich die halbe Werkstatt-Belegschaft um ihn geschart. Sie erzählen von ihrer großen Angst, dass Menschen mit Behinderung aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn die AfD an die Macht käme. Der Angst, dass die Werkstatt vielleicht geschlossen würde, in der sie ihren Freundeskreis und ihre Aufgaben haben, weil Björn Höcke Inklusion für einen "Irrweg" hält. Dass behinderte Menschen noch mehr an den Rand gedrängt würden, wie das eh schon der Fall ist. Es ist nicht so, dass sie nichts mitbekommen von der Welt, erzählt Betreuerin Tanja Lange. Im Gegenteil, die AfD und die Massendemonstrationen seien ein großes Thema im Betrieb. Die Gruppe hat Protest-Schilder beschriftet und mit Buntstiften ausgemalt, eine andere Gruppe der OWB hat am Vormittag den Getränkestand aufgebaut, Punsch gekocht und das Ganze mit Lichterketten verziert. "Uns hört nie einer zu", sagt Sandra, die vor dem Stand steht, entschieden. "Da muss man was machen."

Keine AfD-Mandate im Kreis Ravensburg

Ob es nun daran liegt, dass Oberschwaben genug olle CDU-Politik zu bieten hat, die sich gegen Flüchtlinge in Sporthallen stemmt, oder ob AfDler hier aus anderen Gründen in Deckung bleiben, ist schwer zu sagen. Ravensburg ist jedenfalls einer der wenigen Landkreise in Deutschland, in dem die AfD in keinem Gremium sitzt – weder im Kreistag, noch im Gemeinderat und auch zur Kommunalwahl diesen Sommer, so berichtet es die "Schwäbische Zeitung", sei bisher weit und breit keine Liste zu sehen.