Photovoltaik: Großprojekt Bürgersolarfabrik

Grunow will die Wertschöpfungskette wieder in Deutschland ansiedeln, genauer: in einer Fabrik bündeln, was die Investitionskosten in die genannte Höhe treibt. In den 1990ern war der promovierte Physiker Mitgründer der zeitweise sehr erfolgreichen Solarmodulfirmen Solon und Q-Cells. Nun will der 60-Jährige, der sich "wie ein reaktivierter Reservist" fühlt, wieder so ein Großprojekt anschieben. 99 Prozent der Weltproduktion an Wafern komme aus China, sagt er. Angesichts der weltpolitischen Großwetterlage und der immer wieder diskutierten Gefahren für die globalen Lieferketten bedeute das ein Risiko für die europäische Energiewende.

Doch zurzeit stellt China bei diesem Thema ein anderes Problem dar: Dort gibt es große Überkapazitäten an produzierten Solarmodulen. Die Preise sind seit Langem in einem Rekordtief. "Die Investoren werden nicht investieren, wenn sie sehen, dass die Module aus China so viel billiger sind", hält Grunow das Problem für die Finanzierung einer heimischen Produktion fest.

Nun war ja die Ausgangsidee, dass Genossenschaften das Projekt finanziell ermöglichen sollen. Sie würden die Module – mit Mitgliederrabatt – bei der Bürgersolarfabrik kaufen und verbauen. Denn Genossenschaften richten sich nicht primär am Preis aus, sie haben einen sozialen Zweck. Für regionale Bio-Lebensmittel sind auch viele Menschen bereit, mehr Geld zu bezahlen. Doch die bestehenden Energiegenossenschaften ziehen im aktuellen Marktumfeld nicht mit. "Die haben klipp und klar gesagt, dass ihnen das zu risikoreich ist", berichtet Grunow.

Der Masterplan wächst und gedeiht

Magnus Rembold aus Asperg im Landkreis Ludwigsburg hat die Problematik der Bürgersolarfabrik in drei Kurzvideos mit Zeichnungen dargestellt. Der Informatiker gehört zum Kernteam der Initiative und arbeitet gerade an einer Konkretisierung des Konzepts: Zunächst soll ein Verein gegründet werden, der eine Online-Plattform für die Vernetzung von Kommunen, lokalen Initiativen und Unternehmen schaffen und eine Solarmodul-Einkaufsgemeinschaft vorbereiten soll.