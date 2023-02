Kontext-Podcast "Siller fragt" – Jürgen Görres: Zu viele rote Dächer

Vision in Stuttgart-Gelb.

Großen Handlungsbedarf sieht Görres in der Mobilität. Bei allen Vorteilen von Elektroautos müsse das Ziel sein, weniger Autos in der Stadt zu haben. Voraussetzung für eine neue Wohnung sollte nicht ein Stellplatz sein, sondern ein Mobilitätsticket, und ein Privatauto in Zukunft die Ausnahme.

Sein größter Wunsch: dass in allen Bereichen schneller gehandelt wird. Insgesamt aber bleibt Görres optimistisch. Auf die Frage, ob Stuttgart bis 2035 klimaneutral ist, antwortet er mit einem Zitat von Angela Merkel: "Wir schaffen das".

Hören Sie das ganze Interview im Podcast.