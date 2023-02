Romantisches Stuttgart: Hauptstadt der Liebe

Ätherische Emotionen werden zur Grundlage eines stumpfsinnigen Materialismus: Einander etwas wert zu sein, predigt die Industrie, müsse durch eine Zahlungsbereitschaft belegt werden, die gewisse Mindeststandards nicht unterbietet. Je kostspieliger die Investition desto größer der Liebesbeweis. Wie gut es gelingt, für die Verwandlung romantischer Gefühle in Profite Erwartungsdruck aufzubauen, bis gesellschaftliche Konventionen entstehen, zeigt sich hervorragend an dem Datum, zu dem sich anständige Pärchen pflichtschuldig beschenken: Wer wäre nicht enttäuscht, wenn zum Valentinstag nicht wenigstens ein Blumenstrauß rumspringt?

Ursprünglich stand die Romantik für spontane Subjektivität und impulsive Irrationalismen, sie setzte mechanistischen Weltbildern das Unberechenbare der Gefühlsregungen entgegen. Heute kontern Warenhändler, die in dem Begriff eine Vermarktungsgrundlage erkennen, mit Mathematik. Abgestimmt auf die termingebundene Gefühlsduselei am 14. Februar hat das "Schmuck Journal" der Diamond's Factory die romantischsten Städte Deutschlands in einer Tabelle sortiert. Wie aber gelang es, das romantische Potenzial objektiv zu vermessen? Über die Anzahl der sternenklaren Nächte? Die Stimmenvielfalt des Vogelgezwitschers, den Artenreichtum der Schmetterlingspopulationen oder die Wahrscheinlichkeit, einen ergreifenden Sonnenuntergang zu beobachten? Vielleicht anhand der Florist:innendichte oder mit Hilfe einer Blumenwiesenquote?

Dabei hat München nur ein Automuseum

Die Diamantenfabrik verfuhr schlichter. Ihre vier Metriken sind: Hochzeitsrate pro 1000 Einwohner:innen, Anzahl der Wahrzeichen, Anzahl der gut-bewerteten Restaurants und Anzahl der romantischen Attraktionen (zum Beispiel das explizit genannte BMW-Museum in München). Weil dabei darauf verzichtet wurde, die erhobenen Werte in ein Verhältnis zur Bevölkerung zu setzen, hatten es große Kommunen leichter als kleine. Und so landete auf Platz 1, gekürt als deutsche Stadt der Liebe, ausgerechnet das verlotterte Berlin, mit 81,57 von 100 möglichen Punkten. Stuttgart hingegen schaffte es gerade so noch in die Top 10, leider deutlich hinter München, obwohl es hier ein Daimler- UND ein Porschemuseum gibt. Die erniedrigende Punktzahl von gerade mal 31,50 lässt zudem den Rückschluss zu, dass es in der Hauptstadt der Bundesrepublik 158,95 Prozent romantischer zugehen soll als in der von Baden-Württemberg. Das ist natürlich grotesk.