Collegium Academicum: Öko, demokratisch und unabhängig

Franziska Meier sitzt in einem der zukünftigen Wohnheim-Zimmer, das noch als Besprechungsraum dient. Sie engagiert sich von Beginn an in der Projektgruppe des CA. "Wir waren in der glücklichen Situation, Visionen spinnen zu können", sagt sie über die Anfänge vor zehn Jahren und ergänzt: "Das Ideelle stand stets im Vordergrund." Früh entschied sich die Gruppe für das Mietshäuser-Syndikat (das übrigens in diesem Film sehr lebendig vorgestellt wird). Durch die Mitgliedschaft im Projektverbund sind die Häuser nicht dem Markt unterworfen und es ist leichter möglich, die Miete dauerhaft stabil zu halten.

Nicht nur günstig, sondern auch ökologisch sollte der Bau sein. Also entspricht er dem Passivhausstandard KfW 40 plus, dazu kommt eine große Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, die von der Heidelberger Energiegenossenschaft betrieben wird. Die außen liegenden Flure müssen nicht geheizt werden und es gibt gemeinschaftlich genutzte Werkstätten zum Reparieren von Möbeln und Fahrrädern sowie für Instandhaltungsarbeiten.

"Es ist einer der ersten reinen Holzbauten in der Primärkonstruktion in Deutschland", betont Meier. Es gibt keine Zwischendecken aus Stahlbeton und statt Metallschrauben kommen Holzdübel zum Einsatz. Besonders stolz ist Meier auf den geringen Pro-Kopf-Flächenverbrauch von 25 Quadratmetern einschließlich Gemeinschaftsflächen. Der bundesweite Durchschnitt ist fast doppelt so hoch. Durch Schiebewände lassen sich die Zimmer in den Wohngemeinschaften von 14 auf sieben Quadratmeter reduzieren und der Gemeinschaftsraum entsprechend vergrößern. Mit eingerechnet ist die große Aula, in der künftig Versammlungen und Veranstaltungen über die Bühne gehen sollen.

Irgendwann war es zu demokratisch

Noch als Studentin der Neueren und Neuesten Geschichte hatte die heute 33-Jährige die Historie des "alten CA" aufgearbeitet und anlässlich des Jubiläums 2015 eine Ausstellung mit Begleitband konzipiert, in der Zeitzeugen wie Rafik Schami und der langjährige Heidelberger "Kontext"-Autor Mario Damolin zu Wort kommen.

Über die Anfänge sagt die inzwischen promovierte Historikerin: "Mit der Gründung des Collegium Academicum im Oktober 1945 im zuvor als Kaserne genutzten Carolinum in der Altstadt sollte nicht nur dringend benötigter Wohnraum für Studierende geschaffen werden. Nach zwölf Jahren Nazi-Regime stellte sich der Uni auch die Frage: Wie bringen wir der Jugend demokratische Strukturen bei?"