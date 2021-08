Weidel-Dubletten: Acts mit Alice

Jedenfalls ein ambitioniertes Vorhaben. Weidel wird viele Auftritte haben.

Deshalb brauchen wir möglichst viele Dubletten und etwas Geld, um die nötige Infrastruktur stellen zu können. Audi, ChauffeurInnen, Security. Wir müssen schließlich die Sicherheit unserer Alices garantieren, was bei AfD-Veranstaltungen nicht einfach ist. Wir wissen, dass die AfD nichts mehr hasst als antifaschistische Aktionen. Das ist schon 2017 in ihren geheimen Papieren gestanden. Unsere Auftritte könnten dafür sorgen, dass auch das so bleibt. Mal sehen wie die Partei reagiert, wenn die braunen Betonköpfe nicht mehr unterscheiden können, ob die richtige oder falsche Weidel auf der Bühne steht.

Das Geld wird nicht aus dem Etat des Kultusministeriums kommen.

Wir könnten’s ja mit Manne Lucha probieren. Unserem Ravensburger Sozialminister. Nur ein kleiner Scherz. Wir starten ab sofort ein Crowdfunding auf Startnext. Das scheint mir erfolgversprechender zu sein. Als Dankeschön gibt es so nette Dinge wie unser Dubletten-Aktionsshirt, ein Haarfärbemittel mit dem Aufkleber "Färbt Nazi-Braun zu Nazi-Blond" oder die Antifa-Buchstabensuppe "A" "F" "D" und "N" "Z" "I". Das Schaulaufen für den Alice-Weidel-Dubletten-Contest beginnt ebenfalls sofort unter info--nospam@oberschwabenistbunt.de. Meldet euch zuhauf. Beide Aktionen enden am 31. August.