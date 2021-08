Das nackte Grauen: Angst und Schnecken

Aber sie entschied sich, fremdes Eigentum zu missachten, in die kleinen Refugien aufrechter Bürgerinnen und Bürger einzudringen und sich, Schleimspuren hinterlassend, an den Früchten harter Arbeit zu vergreifen. Wo sie ratzeputz alles anfressen, befindet eine Autorin in der "Augsburger Allgemeinen", kann dieser Anblick "selbst das tierfreundlichste, friedliebenste Gärtnergemüt zum Mörder werden lassen".

Aber nicht nur begnügen sich die Schäd- und Widerlinge, den Traum von der schmackhaften Zucchini aus Eigenanbau zu unterminieren. Im bayrischen Eichstätt kam es kürzlich zu zwei Stromausfällen, Ursache: "Kurzschluss wegen Schnecken". Wie der Leiter der Stadtwerke gegenüber "Ingolstadt today" verrät, seien sie – ist das schon Landfriedensbruch? – in den Verteilerkasten gekrochen und hätten das "wohl nicht überlebt". Mitleid? Fehlanzeige. Eher dürfte es, bilanziert das Online-Angebot des "Donaukuriers", so manchen "Gartenbesitzer mit Genugtuung und Schadenfreude erfüllen, klagen viele von ihnen doch von regelrechten 'schleimigen Schlachtfeldern', in die sich ihre grünen Oasen in jüngster Zeit verwandelt hätten".

Wo mühselig angepflanzter Salat Löcher bekommt, scheint jeder Vergeltungsschlag legitim. Denn der homme de la nature et de la vérité hält bei seiner angeborenen Dummheit die Rache ganz einfach für Gerechtigkeit.

Einen Mitarbeiter des "Bayerischen Rundfunks" bewegt die schiere Existenz der wirbellosen Kriechtiere gar, die unergründlichen Wege des Herrn zu hinterfragen: "Manchmal versteht man den Lieben Gott nicht: zum Beispiel, warum er Nacktschnecken erschaffen hat." Sogleich folgt ein recht kläglich scheiternder Humorversuch: "Aber dass er sogar eine jede ausstattet mit männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen, darüber sollte man mal mit ihm diskutieren."

Sie ist das Yin im Yang

Wo bereits ihr ungeniertes Gemüseanknabbern in gut gepflegten Gärten für blankes Entsetzen sorgt, wird die Nacktschnecke durch ihren Fortpflanzungsakt endgültig zur Nemesis der bürgerlichen Gesellschaft. In einem mehrstündigen Paarungsritual – da sie keine Häuser haben, zu allem Überdruss auch noch öffentlich zur Schau getragen! – verschlingen sich die Zwitter ineinander und versuchen, ihre tatsächlich so genannten Liebespfeile (die, weil sie nicht abgeschossen werden, eher Liebeslanzen sind) in die jeweils andere Geschlechtsöffnung einzuführen. Als wären die glitschigen Geschöpfe durch den von Menschen zum Volksport erhobenen Massenmord an ihnen noch nicht genug abgestraft, kann es dabei, wie Wikipedia informiert, vorkommen, "dass der Liebespfeil entweder nicht richtig eingestochen wird und einfach funktionslos bleibt oder dass es zu Verletzungen kommt, bei denen eine Schnecke, die vom Liebespfeil im Kopfbereich getroffen wird, einen Fühler nicht mehr ausstrecken kann."

Eigentlich hat die Nacktschnecke aber kein Mitleid verdient. Sondern Respekt. Sie symbolisiert das harte Stück Realität, das trotz aller Abschottungsversuche bis ins letzte Refugium eindringt. "Die Gärtnerin mag sich in schwachen Momenten wie eine Göttin fühlen, die sich ein privates Eden schafft, aus dem sie niemand vertreiben kann", erfährt das Publikum des "Zeit Magazin" in der Serie "Auf dem Boden der Tatsachen". Die Nacktschnecke aber macht den Menschen wieder zum Menschen. Als gestaltgewordene Krise komplementiert sie im harmonischen Idyll sich gegenseitig konstituierende Gegensätze, sie ist das Yin im Yang und ruft uns in Erinnerung, dass Lust und Leid, Freude und Schmerz, Gut und Schlecht erst durch den Kontrast an Wert gewinnen, einander benötigen, um zur Geltung zu kommen. Und dafür sollte dieses verhasste Wesen auch ein bisschen geliebt werden.