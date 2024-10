Auf der Straße: Bedeckt von braunem Laub

Der Herbst kann nichts dafür, er ist der Laubfroschkönig und ein Lichtgenie. Der beste Partner, um im Zigarrenrauch auf einem klimawandlerisch aufgeheizten Oktober-Balkon Taylor Swifts Liebeskummerlied "All Too Well" anzustimmen: "Herbstblätter fallen herunter wie Puzzleteile an ihren Platz / Und ich kann es alles bildlich sehen nach all diesen Tagen / Und ich weiß, es ist lange vorbei / Und die Magie ist nicht mehr da / Und ich könnte genauso gut okay sein / Aber ich bin nicht mal ansatzweise in Ordnung."

Würde ich solche Zeilen in den verdammten Herbstnebel singen, müsste ich wieder mit dem Vorwurf rechnen, Altersschwermut und Todessehnsucht hätten mich berauscht. In Wahrheit hoffe ich nur, dass die letzten Kastanien auf die richtigen Köpfe fallen, die Füße darunter im nassen Laub ausrutschen und ein mieser Winter den Rest erledigt. Im Gebüsch unter mir singt Bob Dylan "A Hard Rain's A-Gonna Fall", rote Sterne fallen vom Himmel und braune Blätter wirbeln durch die Nacht. Ich werfe den Laubbläser an.



