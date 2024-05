Kommunalwahlkampf in Esslingen: Von Büchern, Geld und Demokratie

Nun ist Esslingen nicht sehr arm, aber auch nicht reich und hängt an Industriebetrieben wie Festo, Mercedes in Mettingen, Eberspächer und einigen anderen. Alle befinden sich gerade in irgendeiner Art von Transformationsprozess. Wie sie und damit die Gewerbesteuereinnahmen sich entwickeln werden, ist unklar.

Unklarheit gehört andererseits zum Geschäft. Manche Stadträt:innen erinnern sich gut daran, wie ihnen der Esslinger Finanzbürgermeister Ingo Rust (SPD) kurz vor den Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2024/25 eindringlich erklärte, dass es finanziell sehr, sehr schlecht um die Stadt stehe. Also wurde gespart und beispielsweise das Stadtticket gestrichen, mit dem Menschen einen Tag lang für 3,50 Euro die Esslinger Busse nutzen konnten (Normalpreis: 2,95 pro Fahrt). Auch die Aufhebung des Bürgerentscheids hing mit Geld zusammen. In dem Entscheid war festgeschrieben, dass der Pfleghof für die Bücherei aufwendig saniert werden sollte. Das änderte der Rat auf Vorschlag der Verwaltung und beschloss im Dezember 2022 eine kleinere Sanierung. Dafür musste der Bürgerentscheid aufgehoben werden. Das war für die Bücherei-bleibt-im-Pfleghof-Verfechter:innen der erste Verrat. Auch wenn zusammen mit der kleinen Sanierung immerhin festgehalten wurde, dass die Bücherei im Denkmal bleibt.

Nachdem der Doppelhaushalt beschlossen war, erklärte Rust übrigens, dass es doch erfreulich hohe Steuereinnahmen gebe und die Stadt Geld habe.

Vielleicht stimmt die CDU mit der Linken

Nun also der zweite Verrat: Umzug der Bücherei in den Kögel. "Da kann man sich schon fragen, wie es um die Demokratie steht in unserer Stadt", ereifert sich Petra Helmcke von der CDU. Auch die versucht an diesem Samstag in der Fußgängerzone, ihre Werbung an Mann und Frau zu bringen. Die Leiterin des Wahlkreisbüros des örtlichen CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Deuschle kandidiert nicht nur wieder für den Gemeinderat, sie ist auch stellvertretende Vorsitzende des Bücherei-Fördervereins, also der Speerspitze der Pro-Pfleghof-Aktivist:innen. Das Thema würde viele Menschen bewegen, die an den Infostand kommen, sagt sie. "Und die Innenstadt!" Denn der gehe es schlecht, befindet Helmcke inmitten ziemlich vieler vorbeiflanierender Menschen. Das würden ihr Händler:innen immer wieder erzählen. Auch weil es mittlerweile weitere 500 Meter mehr autofreie Zone gibt. Und in den Kögel, sagt Helmcke, könnte doch auch eine Markthalle. "Das haben mir jetzt mehrere Bürger gesagt." Ihr Gemeinderatskollege Herbert Schrade steht neben ihr und lächelt still vor sich hin. Jedenfalls sei die CDU noch nicht fertig mit der Meinungsbildung in puncto Kögel. Ein paar Tage hat sie ja auch noch Zeit.