Treppen am "Treffpunkt Rotebühlplatz": Provisorisch bis in alle Ewigkeit

Wolfgang Diehl, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Treppenforschung, kanzelte die Ausführung damals im Gespräch mit Kontext als "sehr primitiv" ab und meinte: "Da wären auf jeden Fall ansprechendere Varianten möglich gewesen." Zur Ehrenrettung der Stuttgarter Verwaltung muss allerdings betont werden, dass nach dem Bekanntwerden der Brandschutzmängel dringender Handlungsbedarf gegeben war und die Behelfstreppen ja nur eine Zwischenlösung sein sollten. Im Herbst 2019, hieß es damals, wolle der Gemeinderat diskutieren, wie mit dem Provisorium weiter zu verfahren sei.

Das wirkt, gut sechs Jahre später, wie aus einem Land vor unserer Zeit: 2019! Das war vor der Pandemie, in Paris hat Notre-Dame gebrannt, im Juni tritt Andrea Nahles als SPD-Chefin zurück, Walter Lübcke wird von einem Rechtsextremisten erschossen, der Stuttgarter Oberbürgermeister heißt noch Fritz Kuhn (Grüne) und nicht Frank Nopper (CDU). Die Strukturkrise des Verbrennungsmotors in der Autostadt zeichnet sich schon ab, lässt sich dank sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen noch erfolgreich verdrängen, Stuttgart scheint regelrecht im Geld zu schwimmen.

Nun stand bei den Haushaltsberatungen zum Jahresende eine Kürzungsorgie an, weil die Landeshauptstadt mit Blick auf die Schwäche der Industrie ziemlich pleite ist. In den Medien hat sich mit Blick auf Klima, Wirtschaft und Faschismus der Begriff der Vielfachkrise etabliert, die Jugend schaut pessimistisch wie nie in die Zukunft, der Verfall der Welt schreitet rapide voran – und wenn überhaupt noch eine Konstante in diesen turbulenten Zeiten Halt gibt, dann wohl am ehesten die provisorischen Treppen am "Treffpunkt".

Eine Anfrage, was sich in den vergangenen Jahren bei der Planung getan hat, geht am 20. November 2025 an die Stadtverwaltung. Am 15. Dezember erfolgt die Auskunft: Das Gebäude müsse "mittelfristig grundlegend neustrukturiert werden". Die äußeren Brandschutztreppen würden "nach Beendigung der Arbeiten, also sobald die Neustrukturierung abgeschlossen ist, abgebaut. Ein konkreter Zeitpunkt dafür steht derzeit noch nicht fest". Mit Blick auf die Finanzlage der Stadt und dringendere Prioritäten, die jetzt auf der Tagesordnung stehen, klingt das schwer nach einem Provisorium für die Ewigkeit.