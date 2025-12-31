Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 770
Gesellschaft

Treppen am "Treffpunkt Rotebühlplatz"

Provisorisch bis in alle Ewigkeit

Treppen am "Treffpunkt Rotebühlplatz": Provisorisch bis in alle Ewigkeit
|

Datum:

Nach einer Rauchsimulation bekam der Stuttgarter "Treffpunkt Rotebühlplatz" zusätzliche Behelfstreppen für besseren Brandschutz. Was als Zwischenlösung geplant war, ist sechs Jahre später keinen Schritt weiter.

Eine Konstante in turbulenten Zeiten: die eigentlich nur provisorische Feuertreppe am Rotebühlplatz. Foto: Jens Volle
Eine Konstante in turbulenten Zeiten: die eigentlich nur provisorische Feuertreppe am Rotebühlplatz. Foto: Jens Volle

"Das Gestaltungskonzept basiert auf Offenheit und Kommunikationsfreude", erläuterte Architekt Horst Haag bei der Eröffnung des "Treffpunkt Rotebühlplatz" in der Stuttgarter Innenstadt. Seit 1992 vereint das Gebäude eine Vielzahl von Kulturangeboten unter seinem Dach, die Volkshochschule lädt regelmäßig zu Veranstaltungen ein. Das große Foyer besteht eigentlich ausschließlich aus Treppen: Dutzende davon verbinden die fünf Stockwerke, manche sind kurz, andere haben über hundert Stufen. Nicht immer werden die Etagen auf dem direktesten Weg vernetzt, teilweise weisen die längeren Treppen mehrere Abzweigungen vor, sodass die labyrinthischen Verästelungen Assoziationen zu den Werken von M.C. Escher wecken. 

Offenheit und Kommunikationsfreude mussten allerdings Abstriche hinnehmen, als eine Rauchsimulation drei Jahrzehnte nach der Einweihung zu dem Ergebnis kam, dass dem Gebäude etwas fehlte: mehr Treppen. Damit im Brandfall besser evakuiert werden kann, wurden daher im Frühjahr 2019 drei behelfsmäßige Metalltreppen von außen an das Gebäude angebracht – mit der Folge, dass durch die Fenster der Zimmer, in denen beispielsweise Musikunterricht stattfindet, nicht mehr viel anderes von der Außenwelt zu sehen ist als ein Blechgerüst. 

Ausgabe 417 vom 27.03.2019

Treppenwitz

Von Minh Schredle

Seitdem der "Treffpunkt Rotebühlplatz" innen und außen Treppen hat, wird er schon als schwäbisches Pompidoule bezeichnet. Dabei ist das Stuttgarter Kulturzentrum nichts anderes als eine miese Baustelle, die voll ins Stadtbild passt.

Beitrag lesen

Wolfgang Diehl, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Treppenforschung, kanzelte die Ausführung damals im Gespräch mit Kontext als "sehr primitiv" ab und meinte: "Da wären auf jeden Fall ansprechendere Varianten möglich gewesen." Zur Ehrenrettung der Stuttgarter Verwaltung muss allerdings betont werden, dass nach dem Bekanntwerden der Brandschutzmängel dringender Handlungsbedarf gegeben war und die Behelfstreppen ja nur eine Zwischenlösung sein sollten. Im Herbst 2019, hieß es damals, wolle der Gemeinderat diskutieren, wie mit dem Provisorium weiter zu verfahren sei. 

Das wirkt, gut sechs Jahre später, wie aus einem Land vor unserer Zeit: 2019! Das war vor der Pandemie, in Paris hat Notre-Dame gebrannt, im Juni tritt Andrea Nahles als SPD-Chefin zurück, Walter Lübcke wird von einem Rechtsextremisten erschossen, der Stuttgarter Oberbürgermeister heißt noch Fritz Kuhn (Grüne) und nicht Frank Nopper (CDU). Die Strukturkrise des Verbrennungsmotors in der Autostadt zeichnet sich schon ab, lässt sich dank sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen noch erfolgreich verdrängen, Stuttgart scheint regelrecht im Geld zu schwimmen. 

Nun stand bei den Haushaltsberatungen zum Jahresende eine Kürzungsorgie an, weil die Landeshauptstadt mit Blick auf die Schwäche der Industrie ziemlich pleite ist. In den Medien hat sich mit Blick auf Klima, Wirtschaft und Faschismus der Begriff der Vielfachkrise etabliert, die Jugend schaut pessimistisch wie nie in die Zukunft, der Verfall der Welt schreitet rapide voran – und wenn überhaupt noch eine Konstante in diesen turbulenten Zeiten Halt gibt, dann wohl am ehesten die provisorischen Treppen am "Treffpunkt". 

Eine Anfrage, was sich in den vergangenen Jahren bei der Planung getan hat, geht am 20. November 2025 an die Stadtverwaltung. Am 15. Dezember erfolgt die Auskunft: Das Gebäude müsse "mittelfristig grundlegend neustrukturiert werden". Die äußeren Brandschutztreppen würden "nach Beendigung der Arbeiten, also sobald die Neustrukturierung abgeschlossen ist, abgebaut. Ein konkreter Zeitpunkt dafür steht derzeit noch nicht fest". Mit Blick auf die Finanzlage der Stadt und dringendere Prioritäten, die jetzt auf der Tagesordnung stehen, klingt das schwer nach einem Provisorium für die Ewigkeit.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Weitere Artikel der Ausgabe 770 vom 31.12.2025

Pauluskirche in Stuttgart-West
Günstiges Interim

Die Evangelische Landeskirche will sich von jeder dritten Kirche in Stuttgart trennen. Im Bezirk…
Fotografen-Wiedergutmachung
Ohne roten Faden

Woche für Woche diskutiert die Redaktion, welche Fotos am besten zu den Artikeln passen. Von…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Write new comment

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 770 / Strafe verzögert sich / B. Letta / vor 7 Stunden 2 Minuten
Bei der Bundeswehr in Zweibrücken wurde jetzt zumindest mal durchgegriffen, nachdem verschiedene Vergehen aus den letzten Jahren in den letzten drei Monaten nach dem Führungswechsel vor Ort scheibchenweise an die Öffentlichkeit kamen. Auch hier wie in...

Ausgabe 768 / Anfang Juli sehen wir weiter / Herr P und Frau P / vor 9 Stunden 1 Minute
Herr P fiel auf den Po, ein kleines "f" blieb liegen, Frau P Hub es schnell auf - und alle warn's zufrieden! Aber Hitachi bringt jeden zum "Hatschi"... In Japan...

Ausgabe 770 / Befreiungsschlag oder letzter Versuch? / Philippe Ressing / vor 16 Stunden 27 Minuten
...baut sich da das nächste Benko-Betrugsgeflecht auf?

Ausgabe 770 / Das Jahr des Einheitsbreis / Philippe Ressing / vor 16 Stunden 31 Minuten
...und der nächste Schritt ist dann die vollautomatisierte Artikelproduktion durch KI.... dann braucht man gar keine Journalisten mehr.....

Ausgabe 770 / Kampf um ein offizielles Denkmal / Thomas / vor 17 Stunden 6 Minuten
Ein Blick auf die Zusammensetzung des Gemeinderats erklärt die Zurückhaltung: Von 26 Sitzen sind 17 von CDU und Freien Wählern besetzt. Das stimmt nicht. Es sind 16 von 26. 9 Freie Wähler und 7 von der CDU.

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!