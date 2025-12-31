Treppen am "Treffpunkt Rotebühlplatz": Provisorisch bis in alle Ewigkeit

"Das Gestaltungskonzept basiert auf Offenheit und Kommunikationsfreude", erläuterte Architekt Horst Haag bei der Eröffnung des "Treffpunkt Rotebühlplatz" in der Stuttgarter Innenstadt. Seit 1992 vereint das Gebäude eine Vielzahl von Kulturangeboten unter seinem Dach, die Volkshochschule lädt regelmäßig zu Veranstaltungen ein. Das große Foyer besteht eigentlich ausschließlich aus Treppen: Dutzende davon verbinden die fünf Stockwerke, manche sind kurz, andere haben über hundert Stufen. Nicht immer werden die Etagen auf dem direktesten Weg vernetzt, teilweise weisen die längeren Treppen mehrere Abzweigungen vor, sodass die labyrinthischen Verästelungen Assoziationen zu den Werken von M.C. Escher wecken.
Offenheit und Kommunikationsfreude mussten allerdings Abstriche hinnehmen, als eine Rauchsimulation drei Jahrzehnte nach der Einweihung zu dem Ergebnis kam, dass dem Gebäude etwas fehlte: mehr Treppen. Damit im Brandfall besser evakuiert werden kann, wurden daher im Frühjahr 2019 drei behelfsmäßige Metalltreppen von außen an das Gebäude angebracht – mit der Folge, dass durch die Fenster der Zimmer, in denen beispielsweise Musikunterricht stattfindet, nicht mehr viel anderes von der Außenwelt zu sehen ist als ein Blechgerüst.
Letzte Kommentare:
Bei der Bundeswehr in Zweibrücken wurde jetzt zumindest mal durchgegriffen, nachdem verschiedene Vergehen aus den letzten Jahren in den letzten drei Monaten nach dem Führungswechsel vor Ort scheibchenweise an die Öffentlichkeit kamen. Auch hier wie in...
Herr P fiel auf den Po, ein kleines "f" blieb liegen, Frau P Hub es schnell auf - und alle warn's zufrieden! Aber Hitachi bringt jeden zum "Hatschi"... In Japan...
...baut sich da das nächste Benko-Betrugsgeflecht auf?
...und der nächste Schritt ist dann die vollautomatisierte Artikelproduktion durch KI.... dann braucht man gar keine Journalisten mehr.....
Ein Blick auf die Zusammensetzung des Gemeinderats erklärt die Zurückhaltung: Von 26 Sitzen sind 17 von CDU und Freien Wählern besetzt. Das stimmt nicht. Es sind 16 von 26. 9 Freie Wähler und 7 von der CDU.