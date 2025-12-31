Werde KONTEXT:Unterstützer
Ausgabe 770
Schaubühne

Fotografen-Wiedergutmachung

Ohne roten Faden

Fotografen-Wiedergutmachung: Ohne roten Faden
Woche für Woche diskutiert die Redaktion, welche Fotos am besten zu den Artikeln passen. Von "großartig" über "hatten wir schon" bis "hä?" reichen die Kommentare. Nicht immer zur Freude der Fotografen. Deswegen bestimmen die beiden zum Jahresende mal die Auswahl.

Einfach nur ein süßes Katzenfoto? Nein. Zu Beginn des Jahres 2025 wohnten vorübergehend zwei Katzen in der Redaktion. Bringt bestimmt Klicks.
Anfang des Jahres gehen Zigtausende auf die Straße, weil sie fürchten, dass die CDU sich an die AfD ranwanzt. Hier am 15. Februar in Stuttgart.
FDP-Humor auf der Stuttgarter Wahlkampfveranstaltung zur Bundestagswahl im Februar – bei der sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte.
Ausgerechnet an Fasching war Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) nicht so gut gelaunt wie üblich. Ob er schon ahnte, dass die Stadt fast pleite ist?
Unbedingt müsse ein Foto vom Niedrigwasser her, hieß es. Also ab an den Rhein. Doch dann wurde es nicht mehr gebraucht. Bis jetzt.
Eigentlich lassen sich Redakteur:innen nicht gerne fotografieren. Doch wie Minh Schredle den Rattenkönig im Naturkundemuseum Stuttgart inspiziert, musste dokumentiert werden.
Der CSD in Pforzheim im Juni war besonders gut besucht. Auch weil die Neonazigruppe Störtrupp eine Gegendemo angekündigt hatte.
Es wird Zeit, in die Puschen zu kommen, findet Andreas Stoch beim Landesparteitag seiner SPD im Juli. Am 8. März 2026 ist Landtagswahl.
Error 404: ein symbolischer Fauxpas, denn am Ende reichte es nicht für das Stuttgarter Bürgerbegehren "Mehr Bahnhof = Mehr Zukunft".
Der Söderbeißer war gar nicht so schlecht, befand Redakteur Korbinian Strohhuber beim Söder-Termin im November im Schwarzwald.
Gießen im November: Bei Protesten gegen den Gründungsparteitag der AfD-Jugend treffen die Wasserwerfer nicht nur die Demonstrant:innen.
Wenn's die Grünen nicht mehr tun, strickt eben Kontext-Autorin Johanna Henkel-Waidhofer bei deren Landesparteitag im Dezember in Ludwigsburg.
Jetzt doch noch: ein sinnlos süßes Tierbild. Quoka in der Wilhelma (Stuttgarter Zoo).
Wenn wir Fotografen in der Bildauswahl völlig freie Hand hätten, sähe so manche Kontext-Ausgabe doch ein wenig anders aus. Wie so oft im Leben gilt es allerdings auch hier, Kompromisse einzugehen, zu verhandeln oder mal klein beizugeben. Nun zum Jahresende aber haben wir die Gelegenheit und kapern die Schaubühne, also jenen stets am Ende der Ausgabe stehenden Text mit den vielen Bildern.

Knuffige Tiere. Unsere Kolleg:innen bei der Arbeit hinter den Kulissen. Komische Aufnahmen, die unsere humorlosen Redakteur:innen verschmähten und sich weigerten, sie in die jeweiligen Kontext-Ausgaben einzubauen. Oder gar Fotos, für die wir durchs halbe Ländle gefahren sind, die dann aber doch nicht verwendet wurden.

So haben wir in diesem Fall die Bitte der Redaktion, uns für die Schaubühne ein gutes Thema mit rotem Faden auszudenken, dankend abgelehnt und präsentieren: einen bunten Blumenstrauß an Motiven aus den letzten zwölf Monaten. So wie unser Arbeitsalltag eben ist – überall dabei und immer auf dem Sprung.

