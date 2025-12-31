Fotografen-Wiedergutmachung: Ohne roten Faden

Woche für Woche diskutiert die Redaktion, welche Fotos am besten zu den Artikeln passen. Von "großartig" über "hatten wir schon" bis "hä?" reichen die Kommentare. Nicht immer zur Freude der Fotografen. Deswegen bestimmen die beiden zum Jahresende mal die Auswahl.

Wenn wir Fotografen in der Bildauswahl völlig freie Hand hätten, sähe so manche Kontext-Ausgabe doch ein wenig anders aus. Wie so oft im Leben gilt es allerdings auch hier, Kompromisse einzugehen, zu verhandeln oder mal klein beizugeben. Nun zum Jahresende aber haben wir die Gelegenheit und kapern die Schaubühne, also jenen stets am Ende der Ausgabe stehenden Text mit den vielen Bildern.

Knuffige Tiere. Unsere Kolleg:innen bei der Arbeit hinter den Kulissen. Komische Aufnahmen, die unsere humorlosen Redakteur:innen verschmähten und sich weigerten, sie in die jeweiligen Kontext-Ausgaben einzubauen. Oder gar Fotos, für die wir durchs halbe Ländle gefahren sind, die dann aber doch nicht verwendet wurden.

So haben wir in diesem Fall die Bitte der Redaktion, uns für die Schaubühne ein gutes Thema mit rotem Faden auszudenken, dankend abgelehnt und präsentieren: einen bunten Blumenstrauß an Motiven aus den letzten zwölf Monaten. So wie unser Arbeitsalltag eben ist – überall dabei und immer auf dem Sprung.