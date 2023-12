E-Fuels und CO2-Absaugung: Auf der Jagd nach Luftschlössern

Doch das ist in Südchile nicht der Fall: Tankwagen liefern das Treibhausgas an, wie im Frühjahr zufällig durch ein Youtube-Video bekannt wurde. Erst als Medien wie Kontext hierzulande darüber berichteten, gestand Porsche ein, dass man CO2 aus einer "biogenen Quelle" beziehe. Welche das genau ist, verrät das Unternehmen trotz Nachfrage nicht. Die größten CO2-Quellen in der dünn besiedelten Region vor Ort sind immer noch fossiler Natur: Öl- und Gasförderung bilden das industrielle Rückgrat der Region. Auch wenn diese nicht angezapft werden, so ist Haru Oni seit der Video-Enthüllung ein Fall von Greenwashing: Ohne DAC-Anlage halten die E-Fuels – anders als bislang immer suggeriert – die Erderwärmung nicht auf. Vielmehr belasten auch sie durch Emissionen bei Herstellung und Transport das Klima zusätzlich.

Sollte sich daran nichts ändern, wäre das fatal. Denn bis 2025 soll das Produktionsvolumen der Pilotfabrik auf 55 Millionen Liter pro Jahr steigen. Zwei Jahre später soll die Kapazität schon 550 Millionen Liter betragen. Die dafür benötigten riesigen Mengen an "biogenem" CO2 sind offenbar nicht verfügbar, wie eine Ankündigung von HIF Global aus dem vergangenen März nahelegt. Gemeinsam mit dem US-Öl- und Gaskonzern Baker Hughes wolle man ein neu entwickeltes Verfahren testen, um den "Einsatz von DAC im kommerziellen Maßstab zu beschleunigen", hieß es damals. Damit könnten künftig 25 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr vor Ort abgeschieden und 150.000 Barrel (rund 24 Millionen Liter) E-Fuels produziert werden. Das wäre ein Vielfaches dessen, was die aktuell existierende Technik zu leisten vermag: Der bislang weltweit größte DAC-Komplex "Orca" auf Island entzieht der Luft 4.000 Tonnen CO2 pro Jahr, also nur 0,016 Prozent dessen, was HIF Global und Baker Hughes anpeilen.

Bald wurde klar, dass man viel zu viel versprochen hatte. Ende August berichtete die "Wirtschaftswoche", dass HIF Global und Porsche ihre Pilotanlage mit einer CO2-fangenden Technik ausrüsten wollen, die von der US-Firma Global Thermostat geliefert wird. Aktuell stehe die noch beim Hersteller in Denver, Colorado, wo sie optimiert werde. In der ersten mittelgroßen Ausbaustufe, die 2026 fertig werden soll, plane das Konsortium mit CO2 aus einer Biogasanlage, die Abfälle aus der Holzwirtschaft verwertet. "Erst in der zweiten Ausbaustufe soll CO2 direkt aus der Luft gewonnen und verarbeitet werden", beruft sich die "Wirtschaftswoche" in dem Bericht auf Rolf Schumacher, den deutschen Chief Innovation Officer von HIF Global.

Minischritte sind plötzlich Meilensteine

Global Thermostat gilt in den USA als Pionier der DAC-Technik. Nach Kontext-Recherchen feierte die Firma erst im April mit viel Politprominenz die Inbetriebnahme einer DAC-Demonstrationsanlage. Diese soll eine Kapazität von 1.000 Tonnen CO2 pro Jahr haben. "Wenn die Menschheit den Kampf gegen die Klimakrise gewinnt, dann ist das heute ein wichtiger Tag, ein Meilenstein in diesem Handeln", sagte die demokratische Politikerin Nancy Pelosi, ehemals einflussreiche Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, während des Events.

Weniger euphorisch klingt ein Bericht des US-Technikportals "The Verge" im April über das Unternehmen und seine Anlage. "Die Abscheideleistung ist ziemlich dürftig – das entspricht in etwa den jährlichen Emissionen von etwas mehr als 200 spritfressenden Autos", heißt es darin.

Noch seltsamer sei, dass Global Thermostat mit dem abgeschiedenen Gas überhaupt nichts mache. "Im Moment fängt das Werk in Colorado das CO2 auf und setzt es frei – was natürlich nichts zur Reduzierung der Treibhausgasbelastung beiträgt", kritisiert das Magazin. Darüber hinaus sei die Anlage ans Stromnetz angeschlossen und verbrauche konventionell erzeugten Strom, wodurch noch mehr Treibhausgasemissionen entstehen. "DAC-Technologien sind bekanntermaßen energieintensiv, obwohl das Unternehmen die Maschinen nicht kontinuierlich laufen lässt, sondern nur hin und wieder einschaltet, um die Ausrüstung zu testen", moniert der Bericht. "Die Anlage muss erst zeigen, dass sie auch funktioniert", schlussfolgert "The Verge".

Die Auftraggeber in Chile und Stuttgart lasen den Bericht offenbar ebenfalls. Anfang September verkündeten sie auf der Internationalen Automobilausstellung IAA in München, die Dinge selbst in die Hand nehmen zu wollen. Man habe sich mit Porsche und dessen Mutterkonzern Volkswagen darauf geeinigt, in Haru Oni im kommenden Jahr eine eigene DAC-Anlage zu installieren, vermeldete HIF Global. "Wir denken über die Integration einer DAC-Pilotanlage im E-Fuels-Werk in Chile nach", wird Entwicklungsvorstand Steiner im Porsche-Newsroom zitiert.

Immerhin gibt es das Modell einer Anlage

Am IAA-Stand von VW war ein Modell der Anlage ausgestellt. Doch Porsche schwebt Größeres vor. Um die globale Erwärmung zu verlangsamen, müssten die Emissionen reduziert und CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden. Gleichzeitig würde in vielen Herstellungsprozessen CO2 als Rohstoff benötigt, heißt es weiter im Newsroom. "Warum also nicht beides miteinander verbinden? Daran arbeiten wir. Wir wollen ein industrielles Direct-Air-Capture-Verfahren zur Serienreife bringen", verkündete Steiner auf der IAA.