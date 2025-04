Protest gegen Lithiumabbau in Portugal: "Wir wissen, dass wir nicht allein sind"

Diogo Sobral sieht das anders. "Lithium wird überall in super sinnlosen Produkten verwendet", sagt der Anthropologie-Student. In seinen Augen geht es bei dem Projekt in erster Linie um Profit für das Unternehmen und darum, "die nordeuropäische Autoindustrie zu retten". Tatsächlich schreibt Savannah Resources auf seiner Website, dass mit dem hier geförderten Lithium jedes Jahr eine halbe Million Elektroautos gebaut werden könnten. Ein E-Auto-Akku braucht um die 10 Kilogramm Lithium, so viel wie mehr als 3.000 Smartphone-Akkus.

Diogo ist, als er mit seiner Doktorarbeit begonnen hat, nach Covas gezogen und hat dort viel recherchiert. Er kennt viele Bewohner:innen und auch die Traditionen, die Baldios. Und er ist aktiv im Kampf gegen die Minen. Vor einigen Jahren schon hat sich gegen die Abbaupläne die Bürgerinitiative "Unidos em Defesa de Covas do Barroso" (UCDB) gegründet, auf Deutsch "Gemeinsam für die Verteidigung von Covas do Barroso".

Grünes Wachstum? Im Dorf sind sie skeptisch

Die Präsidentin der Bürgerinitiative ist Aida Fernandes. Sie spürt als Bäuerin den Klimawandel bereits deutlich. Sommer für Sommer wird es heißer und die Jahreszeiten verschieben sich, erzählt sie. Diesen Winter gab es keinen Schnee. Savannah Resources selbst stellt sein Projekt auch als Baustein gegen diese Entwicklung dar: Der Lithiumabbau in Barroso sei die Möglichkeit, dass Europa unabhängig wird von Lithiumimporten. Nur mit der Förderung in den Bergen in Portugal könne man den Bedarf an dem Metall für die Antriebswende stillen. Die wiederum brauche man, um den CO₂-Ausstoß der Automobilität in den Griff zu bekommen und schlussendlich einen Teil der Klimakrise zu lösen. So trägt es auch Savannah Resources' CEO Emanuel Proença oft in portugiesischen und internationalen Medien vor.