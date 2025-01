E-Fuels: Aus für Lindners Träume

Mehrfach kündete HIF Global an, eine größere Fabrik unweit von Haru Oni bauen zu wollen. Cabo Negro soll 830 Millionen US-Dollar kosten und jährlich über 173.000 Tonnen E-Methanol produzieren. Laut HIF Global wurden Ende 2023 die Anträge auf Umweltgenehmigung eingereicht. Mehr Neuigkeiten gibt es seither nicht.

Auch das Matagorda-Projekt von HIF Global im US-Bundesstaat Texas scheint zu stocken. Baubeginn der E-Fuels-Fabrik sollte im ersten Quartal 2024 sein, nach der Fertigstellung im Jahr 2027 soll sie rund 750 Millionen Liter synthetischen Kraftstoff produzieren. Doch auf dem Bauplatz tut sich offenbar nichts.

Das könnte auch an der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten liegen. Trump will Subventionen für erneuerbare Energien streichen und im Gegenzug fossile Energien fördern ("Drill, Baby, drill"). Experten erwarten deshalb mehr Angebot an fossilem Öl und Gas, was zu sinkenden Weltmarktpreisen führt. E-Fuels sind dann noch weniger wettbewerbsfähig, was das Aus für E-Fuels-Projekte bedeuten kann.

Im vergangenen August wurde bereits das Flagship-One-Projekt in Schweden gestoppt. Der dänische Energiekonzern Ørsted wollte dort in diesem Jahr die größte E-Methanol-Anlage in Europa bauen. Letztlich ist den Dänen das Projekt zu riskant, sie sehen derzeit keinen Markt für E-Fuels in Europa.

"Ändert sich in einer Weltregion die Energiepolitik, könnten sich im globalen Zusammenhang Anpassungen von E-Fuels-Projekten bezüglich der regionalen Ausrichtung bei Produktion und Absatz ergeben", gibt der Porsche-Sprecher zu. Der Bedarf an den Projekten bleibe aber bestehen, betont er.

Für Infos zu den HIF-Global-Projekten möge man sich doch direkt an das Unternehmen wenden, bittet er noch. Auf mehrfache Nachfragen reagierte HIF Global jedoch nicht.