Queer in der Landwirtschaft: Von Null auf Gemüsegarten

Der Deutsche Bauernverband, der mitgliederstärkste und daher einflussreichste landwirtschaftliche Verband in Deutschland, hat 2022 den Fachausschuss Unternehmerinnen ins Leben gerufen. Zum ersten Mal verfolgt er damit das Ziel, Frauen in der Agrarpolitik, aber auch im eigenen Verband eine Stimme zu geben. Reichlich spät für einen Bereich, der aufgrund der Klimakrise vor großen Veränderungen steht und nicht an überkommenen Denkmustern festhalten sollte.

Während Freya Zitronengras und Stangensellerie erntet, berichtet sie von einer Erfahrung mit einem Verpächter: "Er wollte gesiezt werden, aber er hat uns geduzt." Seinen Wasseranschluss hat er ihnen nicht überlassen, denn er meinte: "In einem Jahr seid ihr ja eh wieder weg." Die eigene Kompetenz wird Frauen in der Landwirtschaft andauernd abgesprochen. Den Spruch "das ist kein Job für Frauen, mach doch was anderes" haben Elise und Freya schon häufig gehört. Frauen haben es in der Landwirtschaft schwer. Für queere Menschen ist es noch härter.

"Wir leben gerne in Städten", betont Obstbäuerin Elise. In Mannheim wohnen sie auch richtig mittendrin, erzählen die beiden. In der Stadt wohnen zu wollen und in deren Nähe anzubauen, ist nicht nur eine Vorliebe von zwei kulturbegeisterten Obst- und Gemüsebäuerinnen, vielmehr bringt das Stadtleben schützende queere Strukturen mit sich.

Sobald im Winter etwas mehr Zeit ist, wollen Freya und Elise sich dem Emanzipatorischen Landwirtschaftsnetzwerk ELAN anschließen, um gleichgesinnte FLINTA kennenzulernen und gemeinsam Forderungen an Gesellschaft und Politik auszuarbeiten. Was sie im Moment machen können, ist: selbst sichtbar zu sein.