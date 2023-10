Auf der Straße: Der größte Riasl der Welt

Es wäre falsch, darin angesichts unseres wahren Diesseits auch nur einen Hauch Ironie zu erkennen, denn, hat Wolfgang Neuss einmal gesagt: "Herr Ober, die nächste Lage ist ernst." Also sprach Stuttgarts Oberster: "Wir leben in krisenhaften Zeiten, aber gerade in diesen Zeiten brauchen wir das Cannstatter Volksfest als mentales Krisenbewältigungsprogramm ... Auch in diesen Tagen dürfen wir den Riasl net hänge lasse."

Mit "Riasl" ist vermutlich der Rüssel gemeint. Dieses Körperteil wiederum sollte nicht verwechselt werden mit einem zentral gelegenen Männerorgan, das zuletzt wegen der sexuellen Vorlieben eines suspendierten Stuttgarter Polizeiinspekteurs bundesweit Schlagzeilen machte. Statt des hängenden Rüssels, so heißt es weiter in der Bierfesthymne des Rathaus-Komikers, bräuchten wir "Optimismus, Zuversicht und Lebensfreude, verbunden mit Vernunft und einem aufgeklärten Blick auf den Ernst der Lage". Damit sind wir wieder sehr nah am "Blick ins Jenseits", der im Fall des OB keinen Pfennig wert ist. Der Groschen fällt eh nicht mehr.

Ein paar weitere Zeilen aus der Bierzeltrede muss ich trotzdem noch zitieren, damit das Jenseitige dieser Stadt klarer wird: "Bei unserem Volksfest erwacht das württembergische Selbstbewusstsein. Es stärkt die schwäbische Identität. Und es ist das Fest, das die Schwaben in aller Welt verbindet – etwa in den traditionsreichen Cannstatter Volksfestvereinen in Cannstatt, Chicago, New York City und Philadelphia."

Das hätte man kürzer sagen können: Überall wird gesoffen, bis dir der Kamm schwillt. Und da wir zwischen Cannstatt und Chicago schon bei der Verknappung der Welt sind, muss ich noch einen relativ aktuellen Tagesordnungspunkt des Stuttgarter Gemeinderats erwähnen: "Kurzer Sachbericht zur Ausländerbehörde durch das Referat SOS und das Amt für öffentliche Ordnung." Die Abkürzung SOS steht in diesem Fall nicht für die Seenotrettung geflüchteter Menschen und solche, die in Endlosschlangen vor dem Gebäude mit dem weltläufigen Namen Schwabenzentrum auf einen Termin in der Ausländerbehörde warten. Es geht um "Sicherheit, Ordnung und Sport". Sportlich, wie ich bin, möchte ich den kurzen Sachbericht im Sinne des mentalen Krisenbewältigungsprogramms des OB und seiner CDU in gebotener Knappheit formulieren: "Ausländer raus. Grenzen zu." So stärken wir mit Zuversicht und Lebensfreude die schwäbische Identität. Wir sind das Volksfestvolk.

Mit aufgeklärtem Blick auf die braunen Haufen

Dass unterdessen die Völkischen immer stärker werden, sollte unseren Bierschaum-Optimismus nicht dämmen, vor allem nicht den "aufgeklärten Blick auf den Ernst der Lage". Zu diesem Blick gehört in der Parteienpropaganda, sämtliche wissenschaftlichen Ergebnisse der Migrationsforschung zu missachten und stattdessen das Klima des Hasses zu schüren. Ignoriert werden muss dringend auch die Erkenntnis, dass die Rechten immer mehr werden, je öfter Konservative der miesen Politik der Rechten hinterherhecheln und deren schmutzige Sprache sprechen.

Da fällt einem der mittelständische Privatflieger Merz ein, wie er auf seiner Brandstiftermauer mit geschwollener Lügenbacke gegen abgelehnte Asylbewerber hetzt: "Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine." In Wahrheit war es unsereiner, der trotz vorheriger Fluchtgedanken neulich beim Zahnarzt saß und sich einen Weisheitszahn ziehen ließ. Weisheit ist Geschichte, die Faschisten zeigen ihre Giftzähne und die übelsten Vorurteile werden so offen ausgesprochen wie lange nicht.