Rechte gegen Umsonst & Draußen: Mit Sellner im Regen stehen

Dann folgt Dirk Spaniel. Der spinnt das krude Geraune vom drohenden linken Umsturz weiter und schaltet in Sachen Verbalradikalität ein paar Gänge hoch. Was man jetzt gerade im Westen erlebe, das sei "das Ende des freien Lebens und der Beginn der totalitären Herrschaft". Meinungsfreiheit gebe es nicht mehr – warum er dann auf einer genehmigten Demo einer rechtsextremistischen Gruppe sprechen kann, die linke Kultur canceln will, bleibt unbeantwortet. Viele wüssten ja gar nicht, sagt Spaniel, "wie dramatisch die Auswirkungen linker Herrschaft sind". Spaniel hat die Auswirkungen gesehen, beispielsweise bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris, die habe ihm gezeigt, "dieses Raumschiff hat sich abgekoppelt". Er führt das nicht weiter aus, springt weiter zur "Super-Bürokratie" der EU, die immer übermütiger werde, die "Ihnen Ihr Auto wegnehmen will", er spricht dann von vielen physischen Angriffen auf die AfD, das sei "politischer Terrorismus". Vor dieser Repression hätten die meisten Menschen Angst, aber "die Anderen", die Linken, sie hätten Medien, sie hätten Gewerkschaften. In dem kleinen Häuflein sieht Spaniel "viele junge Leute", die er "Fackelträger des Widerstands in Deutschland nennt", und am Ende seiner Ausführungen ist sich Spaniel sicher, diese Kundgebung, "das ist der Anfang einer Bewegung".

Nach knapp 40 Minuten ist Schluss. JA-Sprecher Schreiber bedankt sich beim "Ehrengast" Sellner aus Wien und findet, dass die JA auch "viel mehr Wien wagen" sollte. Mehrmals ruft er: "Wer Deutschland nicht liebt", worauf das Publikum antwortet: "soll Deutschland verlassen". Dann verlassen die drei Dutzend nach und nach den Parkplatz, laut Stuttgarter Polizei gibt es weder davor noch danach besondere Vorkommnisse.

"Don't let them take over the world"

Ehrengast Sellner verlässt Deutschland schon am Sonntag wieder. Am Samstag, ein paar Stunden nach seinem Stuttgarter Intermezzo, wird seine Lesung in einem Gasthaus in Neulingen von der Polizei beendet, nachdem die Gemeinde nach Bekanntwerden der nichtöffentlichen Veranstaltung ein befristetes Aufenthaltsverbot für Sellner ausgesprochen hat. Tags darauf versucht er es am Nachmittag im bayerischen Passau, das hat eine Gegendemonstration zur Folge und einen Platzverweis der Polizei, worauf Sellner nach Österreich ausreist.