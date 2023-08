CSD in Stuttgart: "Wir wollen den Zwischenfall nicht überbewerten"

Da war Stuttgart am vergangenen Wochenende breiter aufgestellt. Zwischen knallbunt eingefärbten Mercedes-Sternen und Reklameparolen à la "Proud like a Bosch" gab es eine beachtliche Anzahl an Bannern und Transparenten, die dagegen hielten. "LGBTQ+ ist keine Marke" etwa. Oder ganz ungepudert: "CDU, Konzerne, Polizei! Verpisst euch, das ist unser Pride!"

Der Hinweis auf sexistisch-autoritäre Strukturprobleme auch unter den Gegenwarts-Cops ist niemals deplatziert, ebenso wie gar nicht oft genug daran erinnert werden kann, dass das Großkapital bislang noch jedem Menschenrecht in den Rücken gefallen ist, wo es nicht mehr für Marketingzwecke taugt. Und trotz alledem: In Zeiten, in denen sich der Faschismus wieder größerer Beliebtheit erfreut und in der europäischen Nachbarschaft LGBTQ-freie Zonen ausgerufen werden, ist der Demonstrationszug in seiner Diversität ein starkes Zeichen. Einmal weil er sichtbar macht, dass es sexuelle Vielfalt wirklich überall gibt. Und weil die Errungenschaften einer sozialen Bewegung, die Akzeptanz und bessere Rechte für unzählige Ausgegrenzte erstritten hat, auch mal unabhängig von Meinungsverschiedenheiten gefeiert werden darf. Neben den 40.000 Teilnehmenden der Parade gab es nach Angaben der Polizei rund 400.000 Schaulustige, die solidarisch am Straßenrand standen.

Ellbogen trifft Unterkiefer

Direkt vor einem Wagen der Fluggesellschaft Eurowings, die ihr Logo in den Farben des Regenbogens präsentiert, läuft die antikapitalistische Gruppierung, hier unter dem Namen "Jugendblock". Im Gegensatz zur 1.-Mai-Demo dieses Jahr können die beteiligten Aktivist:innen sogar Rauchtöpfe anzünden, ohne dass die Staatsmacht das zum Anlass nimmt, einen Verstoß gegen die Versammlungsauflagen mit Pfefferspray und Schlagstöcken zu beantworten. Doch so schön stressfrei sollte es nicht bleiben. Zur Konfrontation kommt es, als der Demozug am Stuttgarter Schlossplatz angelangt ist und 17 Autonome den Wagen des Veranstalters blockieren (zu diesem Zeitpunkt hatte sich der antikapitalistische Block mit seinen etwa 700 Beteiligten bereits aufgelöst).