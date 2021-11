König und Kasper

Die Briten zeigen sich up to date: Standesgemäß haben sie Winfried Kretschmann vergangenen Montag in London empfangen. Foto: Staatsministerium BW

Verstärkt greift der 73-Jährige auf ein neoliberales Vokabular zurück, verlangt, ehrgeiziger, schneller und wirksamer zu werden, und sagt es auch auf Englisch. Gedanklich in one boat mit Günther Oettinger und Wolfgang Schäuble, sonst isch over wie in Griechenland. Während er früher in seiner Laizer Werkstatt Holz gesägt hat, fährt er jetzt in einem gelben Taxi durch London, auf dem steht: "The Länd is pleased to meet you".

Die Werbeleute finden die Kaspernummer lustig, und Regierungssprecher Arne Braun, der im Staatsministerium für die Lustigkeit verantwortlich ist, wird glauben, dass sich die sieben Millionen Euro pro Jahr bereits gelohnt haben. "Die Kurpfälzer stehen schon morgens Schlange", betitelt der "Mannheimer Morgen" seinen Bericht über den Run auf gelbe Luftballons, Kugelschreiber, Taschen und T-Shirts. Alles ausverkauft. "Die nächste Stufe ist gezündet", berichten die Stuttgarter Blätter über Kretschmanns Taxifahrt. "The Länd of the free", freut sich eine junge Autorin in der "Badischen Zeitung" über die "Innovation mit Augenzwinkern".

Das klingt gut und macht die Griesgräme locker wett, die sich zuhauf auf Rupert Koppolds Betrachtung über die Kampagne als Praktikantenübungsgelände gemeldet haben. Dämlich, hinterwäldlerisch, zum Fremdschämen, dumm wie Brot – so stand es in ihren Kommentaren. Offenbar wollen sie ihr Land nicht als Gimmick betrachten, den Merchandising-Artikel "The Täsch" auch nicht kaufen. "Cash in the täsch is the name of the game", hat schon der frühere Bahnchef Rüdiger Grube gesagt. Und damit alles Wesentliche.