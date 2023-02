Altdorfer Wald: Ein Hort der Hoffnung

Gudrun Bosch hat sich dem Weg ihres Sohnes angeschlossen, begleitet ihn, ist selbst aktiv in großer Sorge um die Zukunft ihrer zwei Söhne und deren Generation. Die 47-Jährige sagt: "Ich will weiterhin in den Spiegel und den Kindern ins Gesicht schauen können." Außerdem helfe ihr der Protest – aktiv statt passiv zu sein –, um nicht an den Umständen krank zu werden.

"Ich lebe nicht seit einem Jahr in einem Baumhaus, weil ich einen Kick brauche, sondern weil es sein muss", begründet ihr ältester Sohn sein momentanes Leben. Charlie, Freundin und Mitkämpferin aus Ulm, hat ein Einser-Abitur. "Ich habe immer super funktioniert und das wurde von mir dann auch mit einem Studium erwartet, und genau das will ich nicht: Ich suche nach anderen Lebensformen", erzählen die beiden in Kontext.

Verständnis für das jugendliche Aufbegehren haben die Mitglieder des Vereins Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald e.V.. Denn die Alten im Verein waren es, die mit dem Protest begannen, der schließlich die Jungen auf die Bäume trieb. Mit Verweis auf die Notwendigkeit von Wasser- und Waldschutz sammelte der Verein trotz Corona 13.000 Unterschriften für ein großflächiges Landschaftsschutzgebiet im Altdorfer Wald, in der Hoffnung, damit den weiteren Kiesabbau zu verhindern. Ob das gelingt, hängt auch vom Regierungspräsidium ab, wo der langfristige Regionalplan, den die Jungen "Höllenplan" schimpfen, zur Prüfung und Genehmigung vorliegt.

Windräder spalten auch die Baumklettergruppe

Gertrud Kording wohnt seit 20 Jahren in Wolfegg und ist Vereinsmitglied und Aktivistin. Die 74-Jährige, Tochter eines Försters, verdiente ihr Geld im Gesundheitswesen. Krankheit und Tod, aber auch die Liebe zum Leben begleiteten sie, und den Wald vor ihrer Haustür liebt und schützt die quirlige Frau. Deshalb kocht sie als "altes Huhn", wie sie spottet, den "jungen Küken" auf ihren Bäumen schon mal vegan und ärgert sich über die "Kriminalisierung der Jungen", denen sie große Ernsthaftigkeit bescheinigt.

Der Wald birgt viele Überraschungen. Das war schon immer so. Den einen ist er Quell der Freude, den anderen ist er nicht geheuer. Nun sollen also bis zu 40 himmelhohe Windräder im Altdorfer Wald, der größte Windpark im Land, endlich Hilfe beim Ausbau der grünen Energie bringen, um die digitale Zukunft ohne Energiedebakel zu wuppen. So die Absicht der grün-schwarzen Landesregierung. Ob, wo und wie das geschehen könnte, wird bereits intensiv geprüft, es soll schließlich schneller gehen als in der Vergangenheit. Und der Blick in die ungewisse, aber mit Sicherheit krisenhafte Zukunft, fördert offensichtlich eine Allianz der Zustimmung – unter Schmerzen. Denn der Eingriff in die Natur und in das Landschaftsbild wird gravierend sein. Die trutzige Waldburg aus dem Mittelalter, die steinerne Ruhe ausstrahlt und erhaben auf ihrem Berg weithin sichtbar ist, erhält Konkurrenz von über 200 Meter hohen Windmühlen, deren Zweck es sein wird, unaufhörlich zu rotieren.

Das muss einem nicht allen gefallen und tut es auch nicht. Die Baumklettergruppe selbst ist gespalten, kleine Teile davon haben am vergangenen Samstag in Stuttgart gar für die Anlagen im "Alti" demonstriert. Auch im Naturschutzverein von Gertrud Kording gehen die Meinungen auseinander, von kategorischer Ablehnung zu rationaler Duldung. Und selbst Forstmann Dingler, einst skeptisch gegenüber der Windenergie, hält sie jetzt für notwendig: "So schnell wie möglich regenerativ und regional."

Einig sind sie sich wieder beim Plan, den Altdorfer Wald in ein Biosphärengebiet einzubringen. Selbiges soll es zum besonderen Schutz der vielen Moore als wichtige Klimafaktoren in Oberschwaben geben. So steht es im Koalitionsvertrag, entschieden in der Region, mitgetragen von möglichst vielen Kommunen. Damit soll beispielhaft gezeigt werden, dass der Mensch die Biosphäre nutzen kann, ohne sie zu zerstören oder die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden. Dingler sagt, der Forst Baden-Württemberg, eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die 300.000 Hektar Staatswald bewirtschaftet, werde dazu einen "entscheidenden Beitrag" leisten.



