Sonderschulden für Verteidigung und Infrastruktur: Pflugscharen zu Schwertern

Selbst diese Töne können Hoffmeister-Kraut von einem Seitenhieb auf den Koalitionspartner und auf verbliebene Pazifist:innen nicht abhalten. Frieden schaffen ohne Waffen, das sei eben ein frommer Wunsch gewesen, "man kann sagen: Das war politische Traumtänzerei". Dabei hat sie selbst auch kein kleines Paket zu tragen angesichts der Versprechungen aus der eigenen Partei im Bundestagswahlkampf, jener von Hagel und vor allem von Friedrich Merz persönlich. Im Sondierungspapier mit den Sozialdemokrat:innen findet sich davon wenig bis nichts wieder – keine Rentenreform, kein Verzicht auf Mindestlohn, Tariftreue oder eine Einschränkung von Gewerkschaftsrechten.

Deutlich mehr Erklärungsbedarf in ihren Kreisen haben viele Schwarze ohnehin, ist doch einer der größten Wünsche im heimischen Mittelstand zu Grabe getragen: Es wird nicht nur keine Streckung deutscher Klimaziele geben, sondern stattdessen sogar erstmals eine Festschreibung in der Verfassung. Die Unterschiede zwischen den Merzschen Auffassungen vor und nach dem 23. Februar ist inzwischen vielbeschrieben, die Fallhöhe in den Aussagen zahlreicher Unionspolitiker:innen hierzulande ist ebenfalls erheblich.

Nochmals Hoffmeister-Kraut: "Der einseitige Vorrang der Klimaschutzpolitik mit zu wenig Rücksicht auf die Wirtschaft, das war nicht der richtige Weg", gab die Ministerin Ende November 2024 zu Protokoll, ohne starke Wirtschaft könne es keinen starken Klimaschutz geben. Jetzt wird nicht nur sie landauf landab erklären müssen, wieso erstens die Schuldenbremse Geschichte und wieso zweitens das Sondervermögen für Infrastruktur mit einem Mal das Mittel der Wahl ist. Und warum es drittens auf einmal richtig sein soll, sogar "Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität 2045" in der Verfassung festzuschreiben und 100 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) zu stecken – auch diese Punkte haben die Grünen in das nun beschlossene Finanzpaket hineinverhandelt.

Eilantrag der FDP könnte für Turbulenzen sorgen

Dass Friedrich Merz' Husarenritt noch nicht erfolgreich zu einem Ende gekommen ist mit der klaren Zustimmung am Dienstag im Bundestag und dem bayerischen Versprechen, im Bundesrat mit für die Zwei-Drittel-Mehrheit zu sorgen, liegt an der FDP. Die ist zwar für Aufrüstung, gerade in Baden-Württemberg und zum Wohle der heimischen Wirtschaft. Sie kann an den politischen Mehrheiten und dem Ja zu den Infrastruktur-Milliarden nichts ändern. Sie möchte aber die Landesverfassungen hüten mit einem keineswegs völlig von der Hand zu weisenden Argument: Grüne und SPD haben sich, neben allem anderen, auf die Änderung der 16 Landesverfassungen geeinigt und auf die Möglichkeit, Schulden in Höhe von 0,35 Prozent des BIP aufzunehmen.

Baden-Württemberg wird dies nach den Worten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorerst gar nicht nutzen, was die Liberalen allerdings nicht davon abhält, die Öffnung insgesamt zu problematisieren. Weil Schulden bekanntlich keinen Platz haben im Werte-Kompass der FDP und weil – zumindest eine spannende rechtliche und demokratietheoretische Frage – die Verfassungen der Länder geändert würden, ohne Befassung der zuständigen Landtage. Deswegen haben mehrere FDP-Abgeordnete einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht gegen die Abstimmung gestellt. Hätte der Erfolg, könnte noch eine Partei einen großen Erfolg verbuchen – einen jedoch, der die Republik in neue ungeahnte Turbulenzen stürzte.