Feminismus und Kapitalismus: EU first, Frauenrechte later

"Feministische Außenpolitik" und "Zeitenwende" – jetzt kommt zusammen, was zusammengehört, meint unsere Kolumnistin.

Der Grad der Emanzipation einer Gesellschaft zeigt sich immer auch an der Emanzipation der Frau. Das sag nicht ich. Das haben Simone de Beauvoir und Annalena Baerbock mal irgendwann vom Frühsozialisten Charles Fourier (1772 bis 1837) übernommen. "Frauenrechte sind weltweit ein Maßstab für den Zustand der Gesellschaften", weiß die grüne Außenministerin Baerbock in einer Videobotschaft zum diesjährigen internationalen Frauentag und paraphrasiert als Gast beim Katholikentag in Erfurt. Wie sie abends noch in den Spiegel schauen kann, wissen nur deutsche Rüstungsunternehmen. Trotzdem ist der Spruch an sich wahr. Immer noch. Wer wissen will, wie es in einer Gesellschaft um den sozialen Fortschritt steht, muss sich einfach nur die Situation der Frau in ebendieser näher anschauen.

Und bevor jetzt irgendjemand "Iran" oder irgendein anderes abgefucktes Land schreit, in dem Menschenrechte an Kränen hängen – nehmen wir doch mal die Perle Europas, Deutschland, unter die Lupe: Hier steuern Frauen Kräne; Frauen können CEOs und Bundeskanzler werden; Frauen brauchen keinen lästigen Sex mit Männern mehr, um Kinder zu bekommen; Frauen können zur Bundeswehr und ihr Land mit der Waffe verteidigen; Frauen können Fußballspiele von Männern schiedsrichtern; Frauen können einfach alles in Deutschland, oder? Feminismus durchgespielt.