Drogen und Kapitalismus: Illegal, aber normal

Doch auch wenn Organisationen wie das Medellín-Kartell oder zuletzt die ecuadorianische Choneros-Bande den Regierungen ihrer Länder bisweilen den Krieg erklären, ist die Vorstellung falsch, sie befänden sich außerhalb der regulären Ökonomie. Der Drogenhandel ist illegal, aber er bleibt Teil der kapitalistischen Weltwirtschaft. So schlägt sich der Luxusgüterkonsum neureicher Narcos (Drogenhändler) in den Bilanzen regulärer Konzerne nieder: Mercedes-Benz, der Schweizer Rolex-Konzern, der italienische Yachthersteller Azimut Benetti – sie alle profitieren vom entfesselten Statuskonsum aufstrebender Bourgeois. In vielen lateinamerikanischen Städten zeugt ein Bauboom von den Geldströmen der Drogenökonomie. Vor allem aber profitieren die Banken vom Geschäft. Panama City etwa verdankt seinen Aufstieg zum internationalen Finanz- und Verkehrsknotenpunkt nicht zuletzt dem Kokainhandel, der panamaische Banken in den 1980er- und 1990er-Jahren benutzte, um Drogengelder zu waschen. Damals begann die Verwandlung der heruntergekommenen Stadt am Pazifik in ein zweites und strahlendes Miami.

Doch auch in diesem Zusammenhang darf man das Augenmerk nicht zu sehr auf den globalen Süden richten. Laut Financial Secrecy Index – einem Index zur Erfassung illegaler und halblegaler Finanzströme – sind nicht die sprichwörtlichen "Bananenrepubliken", sondern etablierte Finanzzentren der wichtigste Hafen für Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Dem Index nach steht die USA auf dem ersten Platz, gefolgt von der Schweiz, Singapur und Hongkong. Deutschland, das sich selbst für einen Saubermann hält, folgt auf Platz sieben. In all diesen Ländern ist das Bankgeheimnis "robust" genug, um illegale Geldströme anzuziehen.

Die mit Abstand wichtigsten Geldwäscheparadiese in Lateinamerika und der Karibik sind die britischen Kolonien Virgin und Caiman Islands. Dass "der Westen" illegale und halblegale Finanzpraktiken nicht unterbindet, darf nicht weiter verwundern. Steueroasen sind aus Perspektive der besitzenden Klasse unverzichtbar, um Gewinne vor Steuerbehörden in Sicherheit zu bringen. Zudem haben selbstverständlich auch Teile der Eliten im globalen Norden in illegale Geschäfte – etwa den Waffen-, Drogen- oder Menschenhandel – investiert.