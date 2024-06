Stuttgart-Lauf: Zum Davonlaufen

Wo der Fußball herrscht, wird alles andere zur Nebensache. Auch der Stuttgart-Lauf. So ist die Stadt, einst eine "Hochburg der Leichtathletik", heute nicht mal imstande, einen Halbmarathon zu organisieren.

Stuttgart kriegt's wieder mal nicht hin. Was in Karlsruhe, Heidelberg, Ulm und vielen kleineren Ortschaften aus dem Jahres-Eventplan nicht wegzudenken ist, hat in Baden-Württembergs Hauptstadt wenig Priorität. Dabei hätte der Stuttgart-Lauf auch dieses Jahr so schön sein können. Frühsommerliche Temperaturen und Tausende Sportbegeisterte laufend, walkend oder handbikefahrend durch den Kessel. Junge, Alte, Profis, Laufanfänger:innen – völlig egal. Aber nein. Es ist EM. Fußball-EM. Und Fußball stellt alle anderen Sportarten in den Schatten. Ist ja logisch, ein Naturgesetz. Also muss – neben anderen Veranstaltungen – auch das alljährliche Laufevent dieses Jahr kürzertreten.

So konnte die 31. Ausgabe des Laufs nicht wie gewohnt zwischen Ende Mai und Ende Juni stattfinden. Denn: "Was die Terminplanung für 2024 aus dem Gleichgewicht gebracht hat, ist die Fußball-EM und der damit einhergehende Sperrkreis im Neckarpark über einen Zeitraum vom 15. Mai bis zum 15. Juli 2024", schreibt der Württembergische Leichtathletik-Verband (WLV) als Veranstalter. Es ist nun mal nicht die Zeit der Laufschuhe. Es ist die Zeit der fußballglotzenden Bierbäuche.

Die bierbauchlosen Laufbegeisterten sind enttäuscht. 10.400 Läufer:innen gingen vergangenes Jahr an den Start des Stuttgart-Laufs, viele freuten sich schon auf den nächsten. Und dann das – Ende Januar stand der Termin für 2024 fest: Der 21. Juli soll's sein, dann ist die EM vorbei und wieder Platz für anderes. Für noch größere Aufregung als der Termin sorgte die zweite gleichzeitig verkündete Hiobsbotschaft: Es wird keinen Halbmarathon (21 Kilometer) geben, denn "die Sicherheit und die Gesundheit unserer Teilnehmer" habe für den WLV "oberste Priorität". Nachvollziehbar. Wer im Stuttgarter Kessel bei über 30 Grad solch lange Strecken läuft, ist lebensmüde. Trotzdem: "Stuttgart Lauf ohne HM? Sorry ohne mich"; "Kein Halbmarathon? Dann bin ich raus"; "Stuttgart Lauf ohne 21 km. Ok, wow sehr schade, traurig und sogar enttäuschend", reagieren irritierte Läufer:innen unter dem Verkündungs-Post auf Instagram. Angekündigt sind nun ein 10-Kilometer-Lauf, ein 5,4-Kilometer-Lauf&Walk, Rennen für Handbiker:innen und verschiedene Kinderläufe.

Leichtathletik zählt hier nicht