Herrenfußball-EM in Stuttgart: "No Scotland, no party"

Der 21-jährige Calum Muldoon trägt Hose, sein gleichaltriger Kumpel Harris Chater Kilt. Sie sind aus Schottland angereist, um das Spiel im Gastgeberland zu erleben, erzählen sie. Der Austragungsort München war ihnen zu voll und zu teuer. Und: "There is no more beer in Munich." Tatsächlich sollen schottische Fans bereits am Mittwoch ein Lokal leergetrunken haben. "No Scotland, no party", ruft Muldoon und nippt an seiner Maß. Die beiden schwärmen von Stuttgart und den deutschen Fans. Die seien "nice", aber "too confident" – zu selbstsicher. Am Ende wurde die deutsche Zuversicht zwar mit einem 5:1-Sieg belohnt, doch Schottland kann abseits des Spielfelds mit vielem anderem punkten: etwa mit kostenfreien Periodenprodukten in städtischen Einrichtungen. Oder mit dem tollsten Nationaltier überhaupt, dem Einhorn. Und natürlich mit der schottischen Ehrlichkeit: Auf die Frage, was er denn unter dem Rock trage, lacht Chater. "Nothing, of course" – natürlich nichts.