Cem Özdemir: "Es macht mich wütend"

Dass die Nato und die EU Erdoğan brauchen, ist aber eine Tatsache.

Deswegen ist die Türkei Gesprächspartnerin, wir müssen in wichtigen Themenfeldern zusammenarbeiten. Man steht politisch immer wieder vor Zielkonflikten, gerade auf der internationalen Ebene. Es braucht eine robuste Sprache und Haltung. In Europa neigen wir allerdings dazu, zu vergessen, dass andere auch uns brauchen. Wir sind ein wichtiger Absatzmarkt für die Türkei, es gibt eine enge wirtschaftliche Verflechtung. Wir sollten nicht so tun, als seien wir Bittsteller.

Ein Außenminister Cem Özdemir hätte sich da die Kritik gefallen lassen müssen, nicht diplomatisch genug zu sein.

Die Zwänge dieses Amtes habe ich nicht. Aber man sollte nicht vergessen, was Diplomatie bedeutet, nämlich die effektive Wahrnehmung außenpolitischer Interessen. Und wir haben nicht nur ein Interesse an einer engen Partnerschaft mit der Türkei, sondern auch ein Interesse an Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Naivität im Umgang mit Autokratien können wir uns wahrlich nicht mehr leisten.

Sie wollen Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden. In der türkischen Community in Deutschland, gerade auch in Baden-Württemberg, hat Erdoğan sehr viele Anhänger und seine Kritiker sind keineswegs beliebt. Kann eine Stimmung entstehen, die den Landtagswahlkampf belastet?

Viele Türkeistämmige in Deutschland kümmert natürlich, was in der Türkei passiert. Doch auch wenn Erdoğans Partei hierzulande viele Unterstützer hat, ist die Gruppe der Türkeistämmigen in Deutschland recht vielfältig. Ich kann nur immer wieder appellieren, sich politisch dort zu engagieren, wo der Lebensmittelpunkt ist. Es gibt so viele Erfolgsgeschichten. Die entscheidende Frage sollte sein: Wo fallen die Entscheidungen, die wichtig sind für meine Familie, für die Zukunft meiner Kinder? Und das ist hier, ob in der Gemeinde, in Stuttgart, Berlin oder Brüssel.

Heißt das, dass die deutsche Staatsbürgerschaft dem Doppelpass vorzuziehen ist?

Ich habe nur einen Pass und bin glücklich damit. Auch beim Doppelpass gilt: Die Menschen müssen Voraussetzungen erfüllen, niemand bekommt den Pass geschenkt. Und ein Doppelpass kann gerade der ersten Generation von Einwanderern die Tür in ihr neues Heimatland öffnen. Nach der dritten oder vierten Generation stellt sich durchaus die Frage, wie sinnvoll und berechtigt die weitere Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes ihrer Vorfahren ist. Aber wir können als Staat und Gesellschaft auch etwas dafür tun, dass diese Nachkommen von Migranten sich stark mit Deutschland identifizieren. Es ist jedenfalls nicht klug, wenn jemand wie ich, der in Deutschland geboren ist, als Ausländer in seinem Land auf die Welt kommt. Die Botschaft sollte von Anfang an immer sein: Hier gehörst du dazu, mache mit, engagiere dich – und zwar nach den Regeln und Pflichten, die hier gelten, die du demokratisch mitgestalten kannst.

Die Ampel hat das Staatsbürgerschaftsrecht reformiert und Einbürgerungen erleichtert. Zum Beispiel für Menschen, die erst ein paar Jahre in Deutschland sind, für sich selber sorgen und auch hier bleiben wollen. Erreicht das überhaupt türkische Mitbürger, die zum Teil schon sehr lange hier leben?

Wenn nicht, könnten wir sie aktiv fragen: Wollt ihr Bürger unseres großartigen Landes werden, das auch eures und das eurer Kinder geworden ist? Und wenn nicht, warum? Man kann das Bekenntnis zum Staat nicht erzwingen, aber man kann es einfordern oder zumindest ein Nachdenken darüber in Gang setzen. So etwas kann auch auf Ebene einer Gemeinde passieren. Im Verein. Überall, wo wir uns begegnen. Wir können so die Zugehörigkeit zu unserer Demokratie stärken. Deren Zukunft ist nicht selbstverständlich, und sie kann auch nicht staatlich verordnet werden – das müssen wir alle selbst in die Hand nehmen.