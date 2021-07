Fördermittel für Kultur: "Den freien Theatern geht es schlechter"

Das heißt dann was?

Der LAFT sagt, wenden Sie sich an den Landesverband der Amateurtheater. Und der sagt: Sie sind doch kein Amateurtheater. Was ja stimmt. Das ist schon absurd. Warum man es nicht hinkriegt, das aufzubrechen, ist mir unklar. Vor allem beim LAFT sind die Verteilungsmechanismen total intransparent.

Woher bekommen Sie dann Geld?

Na ja, immer wieder klappt es dann beim LAFT. Wenn ich mal zufälligerweise nachweisen kann, dass alle professionell sind, dann passt es, und in einem anderen Projekt waren alle zufällig unter 28, dann ist es ein Jugendprojekt, dann war es halt ein Amateurtheaterprojekt. Da gehe ich pragmatisch dran und sage, na gut, wenn ihr euch nicht bewegt, wir finden schon Möglichkeiten.

Und wegen der Pandemie gibt es aktuell noch sehr viele zusätzliche Kulturförderprogramme.

Ja, es gibt ganz viele tolle Fördermöglichkeiten. Aber es gibt einen Haken: Gefördert werden immer neue Produktionen, die ich neu entwickle für dieses Förderprogramm. Aber ich habe aktuell doch ein ganz anderes Problem. Ich habe genügend Produktionen. Die sind alle fertig. Die müssen jetzt aufgeführt werden. Doch leider lohnt es sich gar nicht, die jetzt aufzuführen. Ich habe in dem Stück "Der Vorname" einen Schauspieler vom Deutschen Theater in Hermannstadt, also Rumänien, eine Schauspielerin aus Berlin, eine aus Hamburg und zwei aus der Region. Ich muss die ja hierher bringen und das lohnt sich nicht mehr. Warum kann ich nicht für so ein Projekt Förderung beantragen? Die Förderung geht immer in die Zukunft, das ist ein Grundsatzprinzip, und das kommt gerade jetzt total an die Grenzen. Dann gab es ganz viele Fördermöglichkeiten auch über das Bundesprogramm "Neustart Kultur", die waren toll, aber wenn man mit den Kulturschaffenden im Theater spricht, dann haben die auch oft gesagt: Na ja, ist ja alles schön, aber ihr fördert, dass wir Dinge streamen. Das ist aber nicht unsere Kompetenz, und deshalb sollten wir es lieber sein lassen, denn das wird nur peinlich.

Aber das ist doch ein toller Zugang: Es ist günstig und es können auch Menschen von weiter weg Theater erleben.

Nee, weil alles, was Live-Kultur und was Sprechtheater ausmacht, online nicht gegeben ist. Das erste ist: Ich gehe in einen gemeinsamen Raum und erlebe mit anderen Menschen ein Stück, das dort interaktiv entsteht. Punkt Nummer zwei: Ich gehe in ein Theaterstück, weiß grob, um was es geht, aber sobald ich drin bin, bin ich der Sache ausgeliefert. Ich werde mit einer Sache eineinhalb Stunden lang konfrontiert, das führt oft zu ganz besonderen Erkenntnissen. Dass jemand sagt: Huch, das war ja doch toll. Und was passiert im Streaming? Klicke ich weiter, klicke ich weg, klick mich mal rein – also, das ist ja nicht mehr das, was Theater ausmacht.