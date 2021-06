Tiefe Töne von der Ostalb: Bassvirus trotzt Corona

Aber Jazz hin oder her, Markus Braun ist stilistisch breit aufgestellt. "Das war mir immer wichtig. Um in möglichst vielen Bands spielen zu können – ob Pop, Reggae, Rockabilly, Latin, Soul, R&B, Rock, Folk, Klassik oder Gypsy". Er jazzt sogar in einer Kinderkonzert-Formation. Seine Vielseitigkeit und seine Vernetzung haben ihn dann recht gut durch die Corona-Zeit gebracht. Eine staatliche Corona-Hilfe musste er nur am Anfang in Anspruch nehmen. "Zwei, drei Wochen lang war das echt 'ne trübe Zeit. Aber dann füllte sich die Zeit wieder schnell, zwar nicht besonders lukrativ, aber es gab immer was zu tun", sagt er.

90.000 Zugriffe in der Rätsche

Seine Arbeit als Bass-Lehrer an den Musikschulen in Ellwangen und Oberkochen, die immerhin 50 Prozent seines Einkommens ausmachen, lief als Fernunterricht weiter. Und zunächst konnte er in Ruhe einen Arrangement-Auftrag der Stadt Ellwangen erledigen: Für das pädagogische Projekt "Die größte Band, in der du jemals gespielt hast" hatte er Popsongs einzurichten – für eine Riesenbesetzung von fünfzehn E-Bässen, je zehn Schlagzeugen, Lead- und Rhythmusgitarren und SängerInnen sowie fünf Keyboards. Das Konzert auf dem Ellwanger Marktplatz wurde dann wie so vieles bis auf Weiteres verschoben.

Das meiste lief online. So vernetzte sich Braun mit Kollegen aus Hannover und Hamburg für ein Stock-Musik-Projekt: Sie komponieren und produzieren Popmusik im Stil aller Dekaden, die sich MedienmacherInnen demnächst gegen Lizenzgebühren herunterladen können. Eine musikalische Zusammenarbeit, die trotz Corona möglich war. Denn die vier Musiker spielen ihre Stimmen jeweils zuhause in ihrer Heimatstadt ein und fügen sie dann über Software zusammen.