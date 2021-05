Oper im Gewächshaus: Auch Pflanzen haben Gefühle

Für die "Tränen der Daphne" reichen die drei SängerInnen, zwei Theorben oder Barockgitarren und zwei Violinen völlig aus. Döring gefällt die Musik dieser Epoche, die noch ein Konzept von Magie kannte. In der Natur waren nach damaligen Vorstellungen geheime Kräfte am Werk, die der Mythos in Bilder und Handlungen überträgt. In Musik gesetzt und bei festlichen Gelegenheiten vorgetragen, waren solche Geschichten damals noch in der Lage, die ZuhörerInnen zu bannen. So die Erzählung von Apoll und Daphne, vertont von Francesco Cavalli, auf die sich Döring vor allem stützt.

Zurück ins Urban-Gardening-Projekt Chloroplast. "Schlägt nicht ein Herz in allen Tieren?", rezitiert Götterbotin Iris vor einer Schautafel, die unter der Überschrift "Métamorphose de Daphne. Femme Laurier" einen angeschnittenen weiblichen Kopf zeigt. Im Gehirn wurzeln Lorbeerzweige, die aus den Haaren hervorbrechen. Es sind die Ideen, die im Hirn keimen und aus ihm herauswachsen, steht auf Französisch darunter. "Doch was ist es, das die Pflanze belebt, so wie uns das Herz?" Der Text stammt aus dem Traktat "L’homme-plante" (Der Mensch als Pflanze) des radikalen Aufklärers Julien Offray de La Mettrie.