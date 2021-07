Comic über Migration und ein Lied: Bella ciao ciao ciao

Baru hat erst mit 37 mit dem Zeichnen angefangen. Als er 1984 sein erstes Comicalbum "Quéquette Blues, Part Ouane" veröffentlichte, bekam er dafür den "Prix Alfred" für das beste Debüt, heute gilt er als einer der wichtigsten und bekanntesten französischen Zeichner. Trotz der Comicbegeisterung in unserem Nachbarland kann man darüber auch staunen, ist Baru doch mit seiner Vorliebe für Stoffe über sozial Ausgegrenzte, Immigranten und Außenseiter jeglicher Couleur so etwas wie das zeichnende Gegenstück zum nicht gerade für Mainstream stehenden britischen Filmemacher Ken Loach – plus einer kleinen Prise Tarantino und etwas mehr Humor. Was weit besser passt, als es auf den ersten Blick klingen mag.

Stilistisch finden sich schon weniger Referenzpunkte. Zwar bewegt sich Baru mit seinen mal mehr, mal weniger abstrakten Figuren vor realistisch gezeichneten Hintergründen durchaus in den Traditionen des frankobelgischen Comic. Doch die extrem dynamische Art, wie er seine Figuren mal grotesk karikaturistisch verzerrt, mal expressionistisch verformt, sucht im europäischen Comic ihresgleichen. Ebenso Barus Meisterschaft darin, mit verschiedensten zeichnerischen Mitteln – durch Bilderfolgen, Ausschnitte oder Perspektiven – Dramatik zu erzeugen.

In einem Interview vom Juli 2013 sagte Baru unter anderem, er sei ein politischer Zeichner, "weil ich mich dafür interessiere, wie Gesellschaft funktioniert". Vor allem interessiere ihn dabei die "Herrschaft des Menschen über den Menschen und die Folgen der sozialen Wanderungen", die Gefahren des Rechtsextremismus – und "die Frage, wie man all dem entkommen kann." Und Versuche zu entkommen unternehmen seine Protagonisten tatsächlich oft. Ob vor politischen Vereinnahmungen zur Zeit des Algerienkrieges wie der Boxer Said in "Der Champion" (1990) oder vor rechtsextremen Häschern und einem perspektivlosen Leben wie die beiden jugendlichen Hauptfiguren in seinem Meisterwerk "Autoroute du Soleil" (1995), vielleicht einem der besten europäischen Comics überhaupt – ein 500-seitiger Roadmovie in Buchform, der sich in einem Rutsch wegliest und voller präziser Randnotizen über die soziale und politische Situation Frankreichs ist.

Schon in früheren Werken hat Baru immer wieder seine italienische Herkunft thematisiert und die zur Identitätsstütze gewordene neue Arbeit seines Vaters in den lothringischen Stahlwerken, deren Hochöfen regelmäßig als Chiffren auftauchen – in "Bella Ciao" auch, schon auf dem Titelbild, danach aber nur noch kurz in einem Erzähltext. Was sich aber noch ändern kann. Denn es handelt sich um den ersten Teil einer Trilogie über Barus italienische Wurzeln und das Wesen von Migration.

Es beginnt blutig

Jener erste Teil beginnt Ende des 19. Jahrhunderts in Südfrankreich, und es ist ein ziemlich furchtbarer, blutiger Beginn: das Massaker von Aigues-Mortes im Jahr 1893. Zwischen italienischen Wanderarbeitern, die auf den Salinen der Stadt an der Rhône-Mündung arbeiteten, und Ortsansässigen kommt es zu Auseinandersetzungen. Es ist die alte, immer gleiche Geschichte: Die ausländischen Wanderarbeiter werden bezichtigt, den einheimischen Franzosen die Arbeit wegzunehmen. Ein Mob stürzt sich auf die Italiener, tötet zehn von ihnen und verletzt noch viel mehr. Es gibt ein Gerichtsverfahren, das mit lauter Freisprüchen endet.

Erzählt wird das auf eine Art und Weise, die sich in dem Band noch mehrmals wiederholt: Erst werden die dramatischen Ereignisse und ihre Vorgeschichte in den für Baru typischen, atemlos-dynamischen Panel-Folgen erzählt, dann schließt sich ein einordnender historisches Textteil an, angereichert mit historischen Dokumenten. "Ich habe mit diesem Blutbad angefangen, um meine Leser dazu anzuregen, alles, was ich ihnen erzählen würde, an diese Tragödie anzulehnen", sagt Baru. Das Massaker sei zwar fast 130 Jahre her, "aber es bleibt das Muster der Gewalt, die Fremden angetan wird."

Nach dem blutigen Auftakt geht es – größtenteils – etwas friedlicher weiter, mehrere Episoden aus dem Umfeld der Familie Martini, die aus Camerino stammt, einer Kleinstadt in der italienischen Provinz Marken. Erzähler ist der schon in Frankreich nach dem Krieg geborene Teo Martini, dem der 1947 geborene Baru vermutlich Teile seiner eigenen Biografie – oder der Erinnerung daran – mitgibt. Am Ende bringt sich Baru auch selbst noch kurz ins Bild, in einer Diskussion, wie man richtige Cappeletti zubereitet, inklusive Rezept. Aber selbst bei diesem lockeren Kapitel geht es um Fragen, die der Comic, oft en passant, immer wieder stellt: Was von der eigenen Kultur bewahre ich, wenn ich auswandere, was gebe ich auf? Was betrachte ich als zentralen Bestandteil der eigenen Identität, was darf der Assimilation anheim fallen? Und hat es überhaupt einen Sinn, sich gegen den Verlust kultureller Besonderheiten zu wehren, die die Vorfahren aus ihren Herkunftsländern mitgebracht haben?

Nicht immer ist das einfach zu lesen – besonders, wenn bisweilen der Erzähltext unter den Bildern nichts mit den Bildern zu tun zu haben scheint und sich der Zusammenhang erst nach und nach erschließt. Visuell und erzählerisch ist das jedoch wie immer bei Baru ungeheuer kunstvoll und komplex kombiniert – auch wenn man am Ende, nicht nur wegen des Cappeletti–Rezepts, etwas hungrig zurückbleibt: Denn viele dramaturgische Fäden werden etabliert, manche Fragen nur aufgeworfen. Der ein oder andere Erzählbogen mag sich in den zwei noch folgenden "Bella Ciao"-Bänden vollenden. Der großartige Auftakt lässt jedenfalls schon mal hoffen.