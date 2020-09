Corona mit Migrationshintergrund: Schuld sind die Kanaken

So heiß wie an der Adria: die Debatte um Corona-Hintergründe. Screenshot: www.faz.net

Wenn ein Malte sein Praktikum diesen September in London absolviert und zurückkehrt, dann werden wir sicher keinen Leitartikel über die vielen nicht-touristischen Reisen lesen, durch die die Republik angeblich gefährdet ist. Wenn aber ein Ardi seine Familie im Kosovo besuchen will, tja, dann, dann wissen wir, wer das Gemeinwohl in Deutschland gefährdet.

Am Ballermann besoffen feiern, an spanischen Küsten so tun, als ob immer noch Sommer 2019 wäre, ja, das ist dann doch den Deutschen vorbehalten. Denn nur die dürfen Sehnsüchte stillen, oder überhaupt welche haben. Wenn sich nur ein einziger ausländischer Tourist in Deutschland so wie Tausende Deutsche auf Mallorca benehmen würde, würde dieses Land in dem Schmutz ertrinken, den allein die "Bildzeitung" über diesen Anlass auskippen würde.

In diesem "FAZ"-Kommentar erfahren wir außerdem, dass "der Kosovo nicht gerade zu den Sehnsuchtsorten der Deutschen" gehöre. Sehnsuchtsorte werden übrigens gemacht. Von Menschen.

Die Sehnsucht der Deutschen. Von der habe ich schon ein paar Mal gehört. Deutsche Touristen, die mich in der Hotellobby in der Türkei fragten, wo denn "all die Afrikaner" herkämen, die hier in einem Luxushotel Urlaub machten. Früher seien ja "nur Deutsche" in diesem Hotel gewesen. Meine Antwort hätte sein sollen "Aus Afrika!", aber das wäre ja langweilig, also sagte ich: "Das sind Briten. Die kommen alle aus London." Was tatsächlich stimmte.

Die Botschaft eines solchen Kommentars scheint zu sein: Touristen sind nur die, die in "klassische Urlaubsländer wie Griechenland und Spanien", reisten. Alle anderen gehen nur in "Heimaturlaub", was man zwar verstehe (wirklich großzügig), aber ihr Migranten, reißt euch doch mal für uns zusammen.