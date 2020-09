SPD und Stuttgart 21: Wo ein Wille

Ebenfalls gelohnt hätte sich, das Mantra von Bahnchef Rüdiger Grube endlich einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn der fabulierte wie bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit vom "modernsten Bahnhof der Welt".

So viele Warnschüsse – gehört wurden sie nicht von denen, die das Ruder noch hätten herumlegen können. Der von Vieregg & Rößler genau sowenig. Im Auftrag der Grünen hatte das sattsam bekannte und so oft richtig liegende Ingenieurbüro ein Gutachten erarbeitet, wonach Tiefbahnhof und Neubaustrecke am Ende zwölf bis 18,7 Milliarden Euro verschlingen würden. Die Deutsche Bahn schäumte ("Horrorzahlen"), Mappus ließ in seinem Staatsministerium Fachleute antanzen, die die versammelten JournalistInnen nicht wirklich davon überzeugen konnten, dass das Münchner Ingenieurbüro völlig falsch liegt – was natürlich auch führenden Roten zu Ohren kam. Aber die hielten eisern fest am damals schon 15 Jahre alten "Ja" zu einem Projekt, das aus den Zeiten einer Großen Koalition stammte, die 1992 nur deshalb zustande gekommen war, weil der Einzug der "Republikaner" in den Landtag nur ein Notbündnis von CDU und SPD zugelassen hatte.